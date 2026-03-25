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Miércoles, 25 de marzo de 2026

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ASTROLOGÍA

Llegó la Luna llena en Géminis: cómo afecta a cada signo y por qué es el momento ideal para cerrar acuerdos

El fenómeno activa la energía comunicacional y emocional. Hay signos del zodiaco que salen beneficiados y otros que deberán frenar el ritmo.

SGorostiaga

La Luna llena en Géminis comenzó el martes 24 de marzo y trajo cambios concretos para cada signo del zodiaco: más claridad mental, oportunidades para cerrar acuerdos y un fuerte impulso en la comunicación y los vínculos.

Este tránsito es especialmente poderoso para fortalecer ideas pendientes y generar nuevas conexiones. Cada signo lo vivirá de una manera distinta, según lo expuesto por el horóscopo.

Qué le depara la Luna llena en Géminis a cada signo

Aries (21 de marzo - 19 de abril): momento para tomar decisiones con menos impulsividad. La Luna favorece la expresión de ideas y el desbloqueo de situaciones trabadas. 

Tauro (20 de abril - 20 de mayo): mayor claridad para organizar las finanzas y proyectar estabilidad. Es un buen momento para priorizar el bienestar personal. 

Géminis (21 de mayo - 20 de junio): la Luna llena potencia la claridad mental y el protagonismo. Es el signo más beneficiado de este tránsito.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio): señal para bajar el ritmo y prestarle atención a las emociones. No es momento de forzar decisiones. 

Leo (23 de julio - 22 de agosto): oportunidad para generar contactos, profundizar el trabajo en equipo y fortalecer los vínculos sociales.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre): el foco debe estar en las responsabilidades laborales. Organización y concentración son las claves de estas semanas.

La llegada de la Luna llena en Géminis impactará a todos los signos del zodiaco.
La llegada de la Luna llena en Géminis impactará a todos los signos del zodiaco.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre): etapa ideal para explorar experiencias nuevas y abrir la mente a perspectivas distintas. 

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre): momento de revisar emociones y revisar el estado de las relaciones interpersonales más cercanas. 

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre): se abren oportunidades concretas para cerrar acuerdos, encuentros o definiciones que estaban pendientes. 

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero): mayor practicidad para organizar la agenda y asumir responsabilidades con orden. 

Acuario (20 de enero - 18 de febrero): buen momento para el ordenamiento interno y para fortalecer el vínculo familiar. 

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo): la atención se centra en el hogar y la intimidad. La comunicación será clave para resolver lo emocional.

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