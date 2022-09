Para los creyentes del Horóscopo, la astrología determina algunas características de las personas, por ello, especialistas estudiaron cuáles son los signos más vengativos y malvados del zodiaco. A continuación presentamos el ranking de los signos, desde los más malos hasta los más buenos.

Escorpio

Las personas nacidas bajo este signo son las peores del horóscopo. Maestros de la maldad por excelencia, lo ideal es mantenerse alejado de un escorpiano cuando están enojados. En momentos de furia suelen herir a las personas que tienen en frente, jamás se arrepienten y nunca piden perdón.

Cáncer

Cáncer es una persona dulce, pero cuando se enoja puede convertirse en lo más cruel que existe sobre la tierra, con las ideas más negativas y oscuras destinadas a la venganza. Pocas personas conocen el lado B de este signo, por lo que suele sorprender a muchos.

Piscis

Este signo es retorcido a niveles extremos y también rencoroso al máximo. Tiene la capacidad innata de convertir la vida de los demás en un infierno.

Capricornio

Las personas de este signo no tienen piedad cuando se trata de herir el orgullo de alguien. Son capaces de congelar sus emociones y pelear con quien sea por toda causa.

Géminis

La doble personalidad, demasiado dulces y también súper venenosos si los tratan mal.

Leo

Leo es un signo que se ama con todo su ser, tiene el ego por las nubes y esto hace que siempre ponga sus necesidades por encima de las de otros. Esto lo convierte en uno de los signos más tiranos del Zodiaco.

Aries

En un estado de ira se convierten en personas sin límites capaces de no medir el mal provocado, pero siempre hay arrepentimiento.

Tauro

El toro es muy terco y testarudo, los demás pueden llegar a cansarse de esto luego de varias discusiones. Ello sienten la venganza a flor de piel hasta el momento en que el otro pide perdón.

Sagitario

Son muy vengativos, fáciles de provocar y hasta pueden llegar a utilizar la violencia física. Algo bueno de todo esto es que el enojo se les pasa rápidamente y es sencillo tranquilizarlos.

Libra

Son muy cuidadosos con su espacio físico y su paz mental. Si los demás no amenazan su “territorio” no habrá problemas… Caso contrario, que se cuiden.

Virgo

Los de virgo solo piden una cosa, que no se metan con lo que es suyo. Si esto se cumple no va a haber problemas. No obstante, si no se es capaz de defender a muerte lo que le pertenece.

Acuario

Estas personas no tienen maldad en su ser, lo que les trae conflictos, lo rechazan. Sin embargo, son los mejores metiendo el dedo en el ojo sensible de los temores y las creencias de los demás cuando no son comprendidos.