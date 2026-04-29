Afortunados: los signos del horóscopo chino que tendrán un mayo lleno de buena suerte

La transición hacia el mes de mayo trae consigo un cambio en las vibraciones astrales que impactará directamente en la vida cotidiana de millones de personas.

Según las predicciones del horóscopo chino, tres animales en particular lograrán sintonizar con una frecuencia de éxito y estabilidad, siempre que mantengan un enfoque estratégico y cuidado personal.

Los signos con mayor fortuna en mayo

Perro: los nacidos bajo este signo experimentarán una racha positiva tanto en el plano laboral como en sus relaciones de pareja. Los expertos señalan que el equilibrio comenzará a consolidarse a partir del 15 de mayo , aunque los días 12 y 24 serán ideales para dar el primer paso en proyectos postergados.

Cabra: para este signo, mayo será el mes de la organización. Lograrán reducir su lista de tareas pendientes y verán mejoras concretas en el ámbito doméstico. La clave del éxito para la Cabra será la capacidad de definir prioridades y saber cuándo es el momento justo para expresar lo que sienten.

Rata: la buena fortuna golpeará su puerta temprano, a partir del 2 de mayo. Sin embargo, este signo deberá transitar un camino de decisiones complejas. El autocontrol será su mejor aliado para alcanzar una etapa de sabiduría y desapego que le permitirá evitar riesgos innecesarios.

Tres de los 12 animales del horóscopo chino podrán tener una etapa de buena suerte en mayo.

Rituales para atraer la buena energía

Más allá de las predicciones específicas para cada animal, existen prácticas recomendadas para todos aquellos que deseen potenciar su suerte durante el quinto mes del año: