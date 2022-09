En la astrología, se encuentran doce personalidades marcadas por diferentes características y áreas específicas. Si bien algunas de ellas pueden ser positivas, otras dejan mucho que desear. En esta ocasión, conocé cuáles son los signos más histéricos del zodiaco y por qué razones.

Según cómo se encuentren ubicados los planetas y las estrellas en la carta natal, entre otras posiciones, se podrán conocer facetas ocultas de las personas y hasta su forma de reaccionar ante diferentes situaciones. Por ejemplo, hay quienes logran conservar la calma, mientras que otros tienden a perder los estribos con mayor facilidad.

Justamente, esto sucede cuando las cosas no resultan como lo esperado o de la manera que ellos desean. Es muy fácil que en estos momentos se vea su mayor histeria y tienden a enojarse o ponerse más nerviosos y agresivos con las personas que los rodean.

Sin dudas no es una característica positiva, pero sí puede manejarse si se acepta y comprende esta reacción repentina. En esta sección astrológica, sabrás cuáles signos se alteran con mayor rapidez (puede influir tanto el Sol, la Luna como el Ascendente).





Los signos más histéricos del zodiaco



Aries

Se trata de un signo de fuego (21 de marzo al 19 de abril) que tiende a reaccionar más por impulso que por raciocinio. Al no estar acostumbrado a que le nieguen su propio movimiento, si alguien intenta limitarlo en algún sentido es muy probable que respondan con su lado más agresivo. Esto puede generar que de una situación pequeña creen un incendio imposible de controlar. Deberán encontrar dentro de este arrebato enérgico y pasional un equilibrio que los mantenga en eje.

Cáncer

En este caso, el elemento principal es agua (21 de junio al 23 de julio). Acá más que los enojos se trata de las emociones profundas y desmesuradas cuando alguien se enfrenta a lo que ellos sienten. Si bien parecen “inofensivos”, las y los cancerianos tienen una forma impetuosa de actuar que pueden utilizar en tu contra para defender sus propios intereses. Además, también poseen la tendencia de esperar que la vida se resuelva en pos de lo que ellos anhelan, o de lo contrario, manifestaran su malestar en forma de histeria.

Géminis

En el caso de las y los geminianos (21 de mayo al 21 de junio) suelen tomarse las cosas con humor, hasta que sale a la luz su “segunda cara”. En este caso, si hay personas que no entienden o no aceptan lo que ellos están diciendo, pueden ponerse muy agresivos por defender sus propias ideas y, más aún, si creen que lo que el otro dice no tiene fundamento. Esto los torna en un lugar de histeria en el que no aceptan el no tener razón.