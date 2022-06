Cuando alguien te demuestra su cariño, puede significar que te has ganado su confianza y afecto. Hay personas a las que no les cuesta nada dar un abrazo o decir palabras afectuosas para hacerle saber al otro cuánto lo quieren.

Del otro lado hay personas a las que les cuesta muchísimo aflojarse y demostrar a sus seres queridos lo que sienten por ellos. No porque no sea así, si no porque quizás carecen de herramientas emocionales para poder exteriorizar lo que sienten.

Es más, pueden llegar hasta luchar con ellos mismos para lograrlo, o hasta sentirse presionados por sus parejas o amigos para que les den un abrazo o le manifiesten sus sentimientos. Es lo peor que les puede pasar, porque son personas que necesitan tiempo para poder hacerlo a su manera y no terminar huyendo despavoridos. Ellos son:

.

Leo

Los leoninos aman ser el centro de atención y no les cuesta nada quedar en el medio de todas las miradas. Irradian mucha luz y por eso terminan siempre siendo el alma de las reuniones, estén donde estén.

La gran cualidad del león es la fortaleza, por lo que les cuesta mucho demostrar su cariño por miedo a sentirse vulnerables. En su lugar, prefieren los regalos u otro tipo de demostraciones más superficiales.

Leo no tolera que hieran sus sentimientos ni mostrarse débil ante los demás. Por eso tenderá a mostrarse un poco frío y apelará a otros recursos como el humor para desenvolverse con sus parejas. De forma contraria, aman recibir cariño porque les encanta sentirse especiales y reconocidos.

Capricornio

Signo de tierra, es la puerta de entrada al mundo material. Son planificadores y sumamente perseverantes. Cuando se ponen una meta en la cabeza, seguirán por la pendiente, cuesta arriba, hasta lograrlo.

Son solitarios e inaccesibles porque tienen una gran desconfianza hacia la vida y hacia las personas. Es muy difícil que un capricorniano se entregue por completo. Son muy reservados y les cuesta abrirse hasta con las personas que más quieren. Además, se relacionan con dificultad y mantienen un férreo control sobre sus emociones.

Tienen una mentalidad muy madura y analítica, y desde ese lado es que se relacionan con sus parejas. Les cuesta muchísimo demostrar lo que sienten y son de pocas palabras. Lo mismo ocurre con las demostraciones físicas. Si un capricorniano te abraza tenés que sentirte afortunado, pues te ganaste un cariño cotizado.

Acuario

Los acuarianos son los revolucionarios del zodiaco. Aman ir de acá para allá conociendo nuevas personas, sociabilizando y tomando lo mejor de cada uno. Eso les dificulta un poco a la hora de asumir compromisos, lo que se traslada también a las relaciones de pareja.

A Acuario le cuesta demostrar sus sentimientos porque le tiene terror a los compromisos. Por este motivo, procuran no mantener relaciones tan intensas ni comprometidas con nadie, y creen que demostrando el cariño a la otra persona se estarán involucrando demasiado los sentimientos.

Cuando un acuariano siente que ha perdido la libertad, es probable que salga corriendo sin más preámbulos ni anticipaciones. Por eso procurará mantener relaciones más superficiales para no crear un apego que después no pueda soportar.