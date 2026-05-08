Horóscopo de mayo: 5 signos del zodiaco que recibirán el "empujón" que necesitan para cambiar sus vidas

Mayo llega con un clima astral marcado por tránsitos que favorecen los cambios y las definiciones. En este período, el horóscopo anticipa que la energía disponible invita a tomar decisiones que, en muchos casos, venían siendo postergadas.

En ese sentido, hay ciertos signos del zodiaco que sentirán con mayor intensidad este "empujón" energético. Para ellos, mayo se presenta como una oportunidad para enfrentar cambios y avanzar hacia nuevas posibilidades, tanto en el plano personal como profesional.

Los signos que recibirán un impulso clave en mayo

Aries



La energía disponible potencia la acción y la toma de decisiones. Puede surgir una oportunidad laboral o una situación que obligue a definir algo pendiente. Es un momento para confiar en el propio impulso y avanzar sin tantas dudas.





La energía disponible potencia la acción y la toma de decisiones. Puede surgir una oportunidad laboral o una situación que obligue a definir algo pendiente. Es un momento para confiar en el propio impulso y avanzar sin tantas dudas. Géminis



Se activan las comunicaciones y los vínculos. Noticias inesperadas o conversaciones postergadas pueden modificar el rumbo de una situación. El intercambio con otros será clave para generar cambios.





Para estos signos, el desafío estará en aprovechar ese impulso y transformarlo en acciones concretas que permitan avanzar hacia un cambio real.