Luna Nueva en Tauro: qué signos enfrentarán cambios drásticos de cara a este fenómeno

Atravesamos la primera semana de mayo de 2026 bajo un cielo que exige consciencia. Los astrólogos confirmaron que no es tiempo de acciones impulsivas, sino de ganar claridad sobre lo que necesitamos transformar para avanzar.

La configuración planetaria de estas semanas reveló un puente directo entre las emociones y la lógica. Luego de una apertura de mes intensa, la agenda energética se prepara para sus hitos más tangibles.

La hoja de ruta de lo que queda del mes

Pasado (6 de mayo): Plutón inició su retrogradación en Acuario . Este tránsito puso bajo la lupa el poder personal, invitando a cuestionar estructuras externas para fortalecer la individualidad.

Próximamente (16 de mayo): Luna Nueva en Tauro . Se asegura un cambio de ritmo hacia lo concreto. Es tiempo de sembrar con paciencia y crear sistemas estables que respalden deseos a largo plazo.

20 de mayo: El ingreso del Sol en Géminis acelerará la mente. Es el período ideal para explorar nuevas perspectivas y permitir que la comunicación fluya con fuerza renovada.

31 de mayo: El mes cierra con la Luna Llena en Sagitario, invitando a revisar creencias limitantes e integrar una nueva realidad filosófica.

El próximo evento astrológico es la Luna Nueva en Tauro el 16 de mayo.

Qué se pone en juego, signo por signo

Aries: El proceso impactó en tus emociones profundas. Es momento de soltar miedos y replantear tu lugar en grupos sociales. Afirmación: Me permito soltar el control.

Tauro: El foco está en los vínculos. El cielo reveló dinámicas de control que deben morir para que nazca una versión tuya más auténtica. Afirmación: Me elijo y transformo mi entorno.

Géminis: Mayo te lleva a ordenar lo cotidiano. Identificá qué tareas te drenan la energía. Con el Sol en tu signo el día 20, renace tu identidad. Afirmación: Suelto lo que me drena y avanzo.

Cáncer: Se activó una transformación vinculada a la creatividad. Observá los miedos en tus lazos y buscá redes de apoyo más estables. Afirmación: Creo desde un lugar de libertad.

Leo: La mirada vuelve a las raíces. El clima astral acorraló viejas dinámicas familiares para que puedas liberarlas y redefinir tu rumbo profesional. Afirmación: Sanar mi origen me da alas.

Virgo: Tu mundo mental se aceleró. Ordená tus pensamientos para que no afecten tu salud física; se abre una visión que rompe estructuras rígidas. Afirmación: Ordeno mi mente y mi propósito.

Libra: Revisá cómo te sostenés económicamente. Es un ciclo para transformar patrones de apego y abrirte a relaciones mucho más conscientes. Afirmación: Confío en mi valor personal.

Escorpio: Tras la Luna Llena del día 1, disparaste una revelación sobre lo que ya no querés cargar. Sembrá vínculos alineados con tu presente. Afirmación: Suelto lo que ya no soy.

Sagitario: Inicias una introspección para soltar cargas invisibles. Tu forma de comunicar será la clave. El 31, con la Luna Llena en tu signo, renacerás. Afirmación: Ordeno mi mente y visibilidad.

Capricornio: El foco está en tus metas grupales. Reconocé qué conexiones te nutren. Se abre un ciclo para reconectar con el disfrute y la practicidad. Afirmación: Organizo mi energía con valor.

Acuario: Con Plutón retrógrado en tu signo desde ayer, la transformación es total. Te cuestionás desde la raíz para reconstruir quién sos realmente. Afirmación: Me transformo y me expreso libre.

Piscis: Mayo te invita a expandir tu visión del mundo. Se inicia una limpieza interna profunda que dará paso a una gran claridad espiritual y profesional. Afirmación: Suelto el pasado y confío en mi camino.

TIP DE ÉXITO: Durante la semana de la Luna Nueva (16 de mayo), evitá tomar decisiones financieras drásticas. Esperá a que la energía de Tauro se asiente para construir sobre terreno firme.