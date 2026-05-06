Horóscopo: los cuatro signos que tendrán un golpe inesperado en mayo

El comienzo del mes de mayo trae consigo un movimiento planetario de Saturno y Júpiter que provocará situaciones inesperadas en un importante grupo de personas en lo que respecta al horóscopo y su vida cotidiana.

Desde la astrología consideraron que durante el mes de mayo puede darse una etapa de consolidación en la que se empiecen a ver los frutos del esfuerzo que se realizó durante los primeros meses del año.

Al menos cuatro de los 12 signos del zodìaco fueron identificados como los que pueden sufrir un golpe inesperado, esto puede materializarse en un alivio económico o una nueva oportunidad laboral.

Cuáles son los signos que tendrán una situación inesperada

Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre): Las personas regidas bajo este signo notarán la apertura de una puerta que creían cerrada desde hace un tiempo, que puede ser materializada en el reconocimiento laboral o una nueva propuesta. Es importante que estas personas mantengan el orden de sus vidas para poder gestionar las nuevas oportunidades.

Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): Estas personas tendrán una resolución importante en los trámites que se encontraban trabados o pendientes y podrán disfrutar de una inversión que de sus frutos a corto plazo. Se recomienda que estas personas no gasten mucho dinero de golpe durante esta etapa del año.

Los signos que recibiràn un golpe inesperado en mayo.

Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo): Durante el mes de marzo percibirán una noticia que le aporte una gran alegría y le quite un fuerte peso económico, lo que da el puntapié para una época con mucha fluidez en la que se deben dejar llevar por la intuición.

Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo): A lo largo del mes de mayo podrán disfrutar de un beneficio que le permitrá contar con un gusto personal que se había postergado durante un tiempo considerable y podrán contar con una etapa de tranquilidad mental.