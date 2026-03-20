Afortunados: los 5 signos del zodiaco que tendrán suerte durante la temporada de Aries, según el horóscopo

La entrada del Sol en Aries marca el inicio de un nuevo año zodiacal y abre una etapa caracterizada por la acción, la iniciativa y la determinación. Este tránsito, que se extiende desde el 20 de marzo hasta el 20 de abril, es considerado uno de los más importantes dentro del calendario astrológico.

La astrología sostiene que durante este período, la energía se vuelve más dinámica y propicia para tomar decisiones, iniciar proyectos y dejar atrás aquello que ya no suma. Es un momento asociado con nuevos comienzos, en el que muchas personas sienten el impulso de avanzar hacia sus objetivos con mayor claridad.

En este contexto, el horóscopo anticipa que algunos signos del zodiaco serán especialmente beneficiados. Para ellos, la temporada de Aries traerá una combinación de suerte, crecimiento personal y oportunidades tanto en el ámbito laboral como en el emocional.

Llegó la temporada de Aries: estos serán los signos zodiacales más favorecidos, según el horóscopo

Aries

Entre los signos que se verán más beneficiados durante este tránsito se encuentra Aries, que atraviesa su propia temporada astrológica. En este período, la energía cósmica lo posiciona en un lugar central, potenciando su crecimiento tanto a nivel personal como profesional. La sensación de que todo fluye a su favor será una constante, facilitando logros que antes parecían lejanos.

Piscis

Piscis, por su parte, experimentará una etapa marcada por la armonía y la concreción de objetivos. La energía de este tránsito favorecerá tanto su vida personal como sus vínculos afectivos. Según el horóscopo, su capacidad de adaptarse y dejarse llevar por los acontecimientos será clave para aprovechar al máximo las oportunidades.

La temporada de Aries se caracateriza por ser un período de acción, crecimiento personal y determinación.

Tauro

Tauro también se verá beneficiado, especialmente en el plano emocional. La influencia de Aries lo impulsará a salir de su zona de confort y a explorar nuevas experiencias. Este proceso, si bien puede implicar ciertos desafíos, tendrá resultados positivos y le permitirá avanzar en su desarrollo personal.

Leo

Leo vivirá una etapa de reconocimiento y consolidación. Su liderazgo natural se verá potenciado, lo que podría traducirse en avances concretos en el ámbito laboral o en proyectos personales. La energía de Aries le brindará el impulso necesario para materializar ideas y alcanzar objetivos.

Libra

En paralelo, Libra también transitará un proceso importante, aunque más enfocado en la introspección. Este signo iniciará un camino de transformación que, si bien puede ser más gradual, tendrá un impacto significativo a largo plazo.