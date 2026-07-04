Los signos más mufa del zodiaco: tienen una energía intensa y pueden atraer problemas sin querer

En la astrología, cada personalidad tiene una manera particular de relacionarse con el entorno, enfrentar los problemas y absorber la energía de los demás.

Dentro del horóscopo, hay signos que suelen ser señalados de mufa y por tener una vibra tan pesada que es capaz de atraer complicaciones o desatar episodios desafortunados.

No siempre se trata de mala intención: muchas veces, simplemente viven todo con tanta fuerza que terminan contagiando tensión a su alrededor.

Mala energía y ellos sacan lo peor de sí.

Top 5 de signos más mufa

Escorpio

Suele cargar una energía muy intensa, profunda y magnética. Su presencia rara vez pasa desapercibida y, cuando está atravesando un mal momento, puede transmitir esa tensión incluso sin decir demasiado. Por eso, muchas veces se lo asocia con situaciones cargadas, silencios incómodos o cambios bruscos de clima emocional.

Además, es un signo que percibe todo con mucha profundidad y puede quedarse enganchado en conflictos, sospechas o heridas del pasado. Esa intensidad emocional hace que, sin buscarlo, termine atrayendo episodios complicados o generando una sensación de misterio difícil de ignorar.

Escorpio se destaca por una energía intensa, magnética y difícil de pasar por alto.

Capricornio

Puede parecer frío y controlado, pero muchas veces carga con una mirada pesimista sobre lo que sucede. Su tendencia a anticipar problemas, imaginar escenarios difíciles y prepararse para lo peor puede hacer que su entorno lo perciba como alguien que "trae mala onda".

Aunque suele hacerlo desde la responsabilidad, su exceso de realismo puede apagar el entusiasmo de los demás. Cuando algo va bien, Capricornio enseguida recuerda todo lo que podría salir mal, y esa actitud lo ubica entre los signos más asociados con la mufa zodiacal.

Capricornio puede anticiparse tanto a los problemas que termina contagiando preocupación.

Cáncer

Absorbe con facilidad las emociones del ambiente y puede cambiar de humor de un momento a otro. Cuando se siente herido, inseguro o nostálgico, esa sensibilidad puede teñir todo lo que lo rodea y generar una atmósfera cargada de melancolía.

No es un signo mufa por mala intención, sino por su enorme capacidad de conectar con lo negativo cuando algo le duele. Si percibe rechazo, distancia o tensión, puede encerrarse en pensamientos tristes y hacer que los demás también sientan ese peso emocional.

Cáncer absorbe las emociones del entorno y puede transformar el clima emocional con facilidad.

Virgo

Tiene una habilidad especial para detectar errores, detalles fuera de lugar y posibles fallas antes que nadie. Esa mirada crítica puede ser muy útil, pero también puede convertirlo en una presencia difícil cuando los demás solo quieren relajarse o disfrutar.

Su necesidad de corregir, advertir y ordenar todo puede interpretarse como una energía pesada. Muchas veces no busca arruinar el momento, pero sus comentarios sobre lo que podría salir mal terminan instalando dudas, tensión o preocupación.

Virgo detecta errores antes que nadie, aunque a veces eso puede apagar el entusiasmo.

Piscis

Vive conectado con la emoción, la intuición y los climas invisibles que lo rodean. Cuando está triste, confundido o sobrepasado, puede transmitir una energía densa sin proponérselo, como si absorbiera todo lo que ocurre a su alrededor.

Su tendencia a dramatizar, imaginar escenarios imposibles o dejarse llevar por presentimientos lo convierte en un signo asociado con la mufa emocional. Aunque también tiene una enorme sensibilidad, cuando cae en pensamientos negativos puede contagiar esa sensación de fatalidad.

Piscis puede absorber las energías del ambiente y dejarse llevar por presentimientos intensos.



