Luna menguante de abril: tres signos del zodiaco cierran un capítulo importante en sus vidas

La Luna menguante de abril ocurre este viernes 10 en el signo de Sagitario y se presenta con una energía particular dentro del calendario astrológico. Este tipo de fase lunar está asociada a cierres, finales y procesos de depuración emocional que invitan a mirar hacia adentro.

En ese sentido, este tránsito no solo marca el fin de un ciclo, sino que también abre la puerta a nuevas etapas. La influencia de Sagitario, un signo vinculado a la expansión y la búsqueda de sentido, potencia la necesidad de soltar aquello que ya no encaja en la vida de cada persona.

Los signos del zodiaco que cierran un capítulo importante

A partir de este escenario, hay tres signos que sentirán con mayor intensidad el impacto de la Luna menguante:

Leo

Para Leo, este tránsito marca el cierre de un proceso emocional que se venía gestando desde hace tiempo. Se trata de una situación que dejó de aportar crecimiento, pero que aún no encontraba un final claro.

La energía de la Luna menguante le permitirá tomar una decisión definitiva, desde un lugar de aceptación más que de conflicto. Este signo comprenderá que insistir en lo que no funciona solo retrasa su evolución.

Es un momento de madurez, en el que prioriza su bienestar y se anima a proyectar hacia adelante. La influencia de Sagitario le aporta claridad para visualizar nuevas oportunidades, aunque para eso deba soltar lo conocido.

Libra

En el caso de Libra, el tránsito lunar trae consigo un despertar emocional. Luego de un período marcado por dudas o indecisiones, este signo encontrará la claridad necesaria para avanzar.

La energía sagitariana impulsa a dejar atrás la pasividad y tomar decisiones concretas. Ya no será posible postergar aquello que necesita resolverse.

El 10 de abril se presenta como una fecha clave, en la que situaciones pendientes comienzan a ordenarse. Libra logra acercarse a una resolución que le permitirá recuperar la tranquilidad.

Leo, Libra y Sagitario sentirán la influencia de la Luna menguante este viernes 10 de abril.

Sagitario

Para Sagitario, el impacto será aún más directo, ya que la Luna menguante ocurre en su propio signo. Esto intensifica los procesos internos y la necesidad de transformación.

En este caso, el cierre está vinculado a una relación importante que llega a su fin, posiblemente en el ámbito de la amistad. Aunque el proceso puede resultar doloroso, también implica una liberación necesaria.

Sagitario deberá aceptar que no todos los vínculos están destinados a durar para siempre. Este aprendizaje le permitirá avanzar con mayor liviandad hacia nuevas etapas.

Qué significa la Luna menguante, según la astrología

Dentro de la astrología, la Luna menguante simboliza el final de un ciclo. Es un momento propicio para cerrar etapas, soltar cargas emocionales y dejar atrás situaciones que ya no tienen lugar en la vida cotidiana.

A diferencia de otras fases más expansivas, esta etapa invita a la introspección, la reflexión y la depuración. Es un período ideal para hacer balances, tomar decisiones pendientes y prepararse para un nuevo comienzo.