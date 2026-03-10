Menú
Martes, 10 de marzo de 2026

Firme junto al pueblo
PREDICCIONES

Marzo para el olvido: los 3 signos del zodiaco que enfrentarán desafíos en lo que resta del mes

La segunda mitad del tercer mes del año llega con energías poco favorables y obstáculos importantes para algunos signos del horóscopo.

LBarrios

A medida que avanza marzo, las predicciones astrológicas anticipan un período complejo para algunos signos del zodiaco. Aunque el inicio del mes pudo haber traído expectativas positivas, el panorama para lo que resta de las semanas no parece ser el más alentador para todos. Según el horóscopo, ciertos signos zodiacales deberán enfrentar algunos desafíos o problemas que podrían manifestarse en distintos ámbitos de la vida cotidiana. 

Entre los principales obstáculos aparecen los malentendidos en la comunicación, dificultades en el plano económico y tensiones en el entorno laboral.

 Para sobrevivir a este tramo del mes, el horóscopo sugiere que la clave estará en la paciencia. Ante escenarios inciertos, es preferible evitar confrontaciones innecesarias y tomarse el tiempo para evaluar las consecuencias de cada decisión. 

Terminan marzo de la peor manera: 3 signos que tendrán que enfrentar desafíos en lo que resta del mes

  • Virgo: 

Para Virgo, reconocido por su tendencia a la planificación y al detalle, el mes se presenta como una prueba de flexibilidad. Sus esquemas cuidadosamente organizados podrían verse alterados por una serie de malentendidos y situaciones inesperadas que dificultarán el cumplimiento de sus planes. El principal foco de conflicto estará en la comunicación. 

Correos electrónicos que no llegan, mensajes interpretados de manera equivocada o demoras en trámites y contratos podrían generar frustración. Ante este escenario, el consejo es actuar con extrema precaución. Revisar documentos más de una vez, confirmar información y evitar apresurarse a firmar acuerdos importantes puede ayudar a reducir posibles complicaciones. 

  • Piscis: 

A pesar de encontrarse en su temporada astrológica, Piscis podría atravesar un momento de mayor sensibilidad emocional. En lugar de sentirse celebrado o en armonía, algunos nacidos bajo este signo podrían experimentar una sensación de desubicación o agotamiento. Las principales dificultades podrían aparecer en el plano energético y financiero. 

Gastos inesperados (desde reparaciones domésticas hasta multas o pagos imprevistos) podrían afectar el equilibrio económico y generar preocupación. En este contexto, la recomendación es evitar decisiones impulsivas motivadas por la melancolía o el cansancio. Mantener una mirada práctica y organizar las finanzas será fundamental para atravesar el período con mayor estabilidad. 

Estos tres signos zodiacales enfrentarán situaciones estresantes en distintos ámbitos de la vida. La clave del horóscopo: tener paciencia y pensar antes de decidir.

  • Sagitario: 

El espíritu aventurero de Sagitario también podría verse puesto a prueba en lo que queda del mes. Los proyectos vinculados a viajes, estudios o expansiones personales podrían enfrentar obstáculos de último momento, como demoras administrativas o cancelaciones imprevistas. 

El ámbito laboral aparece como el punto más sensible. Las tensiones con superiores o figuras de autoridad podrían intensificarse si no se manejan con prudencia ciertas opiniones o comentarios.

