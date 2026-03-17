Los signos que siempre vuelven con su ex: quiénes dan segundas oportunidades

Hay signos del zodíaco que tienen más tendencia a volver con una ex pareja y dar segundas oportunidades en el amor, incluso después de una ruptura.

Según la astrología, esto no es casual: responde a la forma en que cada uno vive los vínculos, procesa las emociones y enfrenta el cierre de una relación.

CÁNCER: EL MÁS APEGADO AL PASADO

Cáncer es uno de los signos que más vuelve con su ex. Tiene un fuerte vínculo con los recuerdos y le cuesta soltar a alguien importante.

Suele aferrarse a lo vivido y eso lo empuja a intentar reconstruir relaciones que marcaron su historia.

LIBRA: BUSCA RECOMPONER EL EQUILIBRIO

Libra prioriza la pareja y la armonía. Si siente que todavía hay amor, no duda en intentar de nuevo.

Para este signo, una separación no siempre es definitiva. Cree que los vínculos pueden mejorar con el tiempo.

PISCIS: ROMÁNTICO Y CREYENTE DE LAS SEGUNDAS OPORTUNIDADES

Piscis es idealista y confía en que el amor puede transformarse. Por eso, suele mirar hacia atrás con la intención de retomar la relación.

La nostalgia y la esperanza juegan un rol clave en sus decisiones.

La astrología indica que cada persona tiene una forma distinta de enfrentar el fin de una relación sentimental.

POR QUÉ ALGUNOS SIGNOS NO SUELTAN

En estos casos, el factor común es la dificultad para cerrar ciclos. No se trata solo de indecisión, sino de una forma emocional de vivir el amor.

La conexión con el pasado, los recuerdos y las emociones pendientes hace que estos signos vuelvan a apostar por historias que parecían terminadas.