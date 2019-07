Por Alfredo Luis Di Salvo

Paradójicamente hace un mes falleció el creador de Crónica, Héctor Ricardo García que inventó una nueva forma de hacer periodismo en la época en que no existía internet, computadora ni celular. Tenía una creatividad y una impronta envidiable, destilaba por sus poros periodismo. La solidaridad y el reconocimiento del homenaje realizado por Crónica fueron inéditos en la televisión argentina. Le dedicó casi 24 horas de recuerdos, anécdotas y proezas del querido “Gallego” y al otro día, cubrió su definitiva sepultura. Un ejemplo de agradecimiento al que inventó la frase “Firme junto al pueblo” y la nueva administración continúa con su estilo característico tratando de privilegiar las noticias nacionales sobre las internacionales, el deporte y los policiales, así como, la política y el espectáculo.

Fue fundado el 29 de julio de 1963, hoy cumple el quincuagésimo sexto aniversario de su nacimiento. Resultó un éxito popular con una masiva llegada al público. Buscamos opiniones y anécdotas a los grandes ídolos y referentes del fútbol argentino. Angel Clemente Rojas, conocido como “Rojitas” en el mundo del fútbol: “Tengo recuerdos muy emotivos con Crónica, uno fue en mi debut contra Vélez, ganamos con 3 goles del ‘Loco’ Corbatta, dos fueron asistencias mías. Salí ovacionado de la cancha y lo reflejaron tan bien que todavía lo leo hoy y llega a emocionarme. Otra nota fue cuando le ganamos a River sobre el final por 2 a 1, salí en la tapa del diario y lo guardo en mi corazón. Es hoy que sigue siendo mi diario de cabecera. ¡Felicitaciones por los 56 años!”.

Por su parte, un jugador que vistió las camisetas más pesadas del fútbol argentino, Ernesto “Heber” Mastrángelo, nos cuenta que: “Cuando salieron con Boca Juniors, Campeón de la Libertadores del ’77 fueron hasta la redacción de Crónica, junto al 'Conejo' Tarantini y Marito Zanabria, nos hicieron un recibimiento inolvidable, con lunch y todo, y una placa para cada uno. Actitudes que no se olvidan". También estuvimos con el Negro Juan José López, quien agregó: “Guardo un cariño especial a Crónica porque fue el medio que nunca me agredió con críticas hirientes, cuando tuve la desgracia de irme al descenso con el club que más amo en mi vida: River Plate. Y en momentos tan dolorosos, jamás olvidaré a los que no me maltrataron. Por eso coincido que el diario Crónica está firme junto al pueblo”.