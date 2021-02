Un 23 de febrero, en un salón de fiestas ubicado en Benavidez, en el partido de Tigre, Natacha Jaitt fue hallada sin vida y comenzó una investigación hasta ahora inconclusa.

La familia de la actriz organizó una marcha para pedir justicia a dos años de su muerte. De acuerdo a la autopsia, el causal de su muerte fue una "falla multiorgánica" y, en las pericias finales, se detectó la presencia de cocaína en sangre.

Sin embargo, nunca pudo precisarse si había sido drogada o no, puesto que la Justicia jamás respondió el pedido de exhumación y análisis de fibras capilares de la familia.

Ulises Jaitt, hermano de la víctima, declaró: "La causa está totalmente paralizada, me animaría a decir ‘cajoneada’, no hay ningún avance. Hace un año desbloquearon la tablet, costó mucho. Tuvimos que hacer presentaciones, comparar con otras causas donde había dispositivos desbloqueados y decíamos ¿por qué acá no? Un ejemplo fue la causa de Báez Sosa, a los celulares de los rugbiers los desbloquearon al toque".

La convocatoria, que tendrá lugar este martes, tendrá lugar en Plaza Zapiola, en el barrio porteño de Villa Urquiza. Su hija, Antonella Olivera, también incentivó a la convocatoria con un potente posteo en Instagram.

La joven escribió: "Tus asesinos están sueltos y nadie hace nada al respecto, luchamos constantemente para que tu nombre no se manche y que nadie te falte el respeto. Es duro vivir con esta herida que dejo tu partida y jamás va a cicatrizar.. este 23 vamos a marchar por vos en Plaza Zapiola (Mariano Acha al 2000) 11 AM. Todos aquellos que se puedan acercar, van a ser más que suficientes para protestar para que ninguna mujer sea minimizada en este patriarcado, en esta sociedad machista que pretende que nos quedemos calladas ante la impunidad de los que con poder pueden safar".