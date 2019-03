Después que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declare la inconstitucionalidad del impuesto a las Ganancias sobre la jubilación de María Isabel García, una mujer oriunda de Entre Ríos quien padecía problemas de salud y cuyos descuentos oscilaban entre el 29,33% y el 31,94% de su haber, cientos y miles de jubilados necesitan saber cómo está su situación y si la citada medida también puede beneficiarlos.



"Ahora cada jubilado tendrá que hacer su propio reclamo en la Justicia, debido a que este fallo solo alcanza a la mujer que logró llegar a esta instancia", indicaron especialistas.



De esta manera, y según datos oficiales, este pago de los jubilados está establecido por la ley de Ganancias, número 27.346, la cual manifiesta que quienes reciben más de seis jubilaciones mínimas, es decir la suma de $62.460, deben pagar el citado impuesto.



En tanto, solo el 2% de los jubilados de Anses supera dicho ingresó. Está cifra alcanza a unas 150.000 personas, mientras que existen otras 150.000 que cobran mediante cajas provinciales, aunque en varios casos tiene ingresos por encima de ese valor.



Así las cosas, las fuentes señaladas manifestaron que, en 2015, alrededor de 300.000 abuelos y abuelas fueron alcanzados por este impuesto, y ahora tendrán que iniciar sus propias acciones judiciales, ya que el fallo no es universal y corresponde solo a García.



Cabe aclarar que cuando el actual gobierno realizó los primeros cambios en el mínimo no imponible excluyeron a la mitad de la cifra indicada. En tanto, ante los últimos cambios en el Impuesto, efectuados en enero de este año, se incorporaron cerca de 47.600 tributarios nuevos. Por lo tanto, se estima que en la actualidad efectuan este pago entre 170.000 y 200.000 personas, y estas podrían verse alcanzadas por el reciente fallo.



Además, y en paralelo, hay cerca de 2.000 jubilados que comenzaron su reclamo ante la Justicia para que no se le descuente la plata por el mencionado impuesto, al tiempo que solicitaron el reintegro de los montos retenidos hasta el momento.



Por último, los especialistas manifestaron que para los abuelos, "con el antedente de García será más factible llegar a un fallo a su favor".