La desgarradora historia de cinco cachorritos abandonados dentro de un balde, salió a la luz el último martes luego de que la organización no gubernamental ( ONG) de Mendoza “Sus patas en nuestras manos” publicara el indignante hecho en redes sociales.

"¡Ganas de llorar! Así estamos, con el alma destrozada por tanta maldad. Encontramos a esos cachorros minúsculos y totalmente indefensos", escribieron en un posteo a través de Facebook.

Así hallaron a los indefensos animales.

"Estuvieron luchando aplastándose uno al otro, tratando de salir de ese balde que era gigante. No tenemos palabras, sinceramente, solo ganas de llorar", enfatizó la ONG en la publicación que compartió, junto con las imágenes de los pequeños animales.

"No solo los abandonaron para que mueran de una forma lenta y atroz en pleno invierno, si no que como si fuera poco, estaban en medio de la nada. Sin una mínima chance de sobrevivir", relataron.

Si bien los cachorritos están recuperándose de esta aberrante situación de abandono, aún no tienen un hogar donde quedarse. "No sabemos cuánto tiempo sufrieron dentro de ese balde, no queremos pensarlo. Ahora nos toca enseñarles que hay gente buena (...) Por favor ayudanos a cambiarles la vida, necesitamos tránsitos y adopciones", sostuvo la ONG “Sus patas en nuestras manos”.

El posteo de la ONG publicado en Facebook.

Por último, desde la organización subrayaron que los perritos recién nacidos merecen una vida feliz, siendo amados y protegidos. Por este motivo, solicitaron que quieren estén interesados les escriban a ellos, a la vez que aseguraron que pronto subirán más fotos de los cachorros.