El abogado de Nahir Galarza, José Ostolaza, aseguró este viernes a Crónica HD que "desconoce" que la joven esté embarazada y se enteró a través de "un periodista" que lo llamó para consultarle. "Ella no me dijo nada. Seguramente, con el correr de las horas, tendré conocimiento exacto de lo que pasó", indicó el letrado.

La condenada por prisión perpetua por el asesinato de su novio Fernando Pastorizzo en diciembre de 2017 reveló a un periodista que está de cinco meses de embarazo, que lo ocultó por "miedo" y que no sabría quien es el padre.

El periodista que habló con Nahir llamó a Ostolaza el viernes a la mañana, según relató el propio abogado, y en ese momento se enteró de lo que sucedió. Confirmó, asimismo, que presentó al Superior Tribunal de Justicia "un pedido de atención médica urgente" porque Nahir estaba "descompuesta".

"Desconozco la situación. En el día de ayer, recibí una comunicación de la madre, que hacía referencia a que Nahir estaba descompuesta y que necesitaba urgente atención médica. Solicitamos que la trasladarán al Hospital San Martín para que la vea un médico y fallaron a favor", explicó el abogado.

Ostolaza afirmó que la joven "no le dijo nada" y que tiene "poco contacto", ya que pasa a visitarla cuando tiene juicios en Paraná, como sucedió el pasado jueves. "La pasé a saludar y estaba descompuesta. La vio un médico en el Penal Nº6 de Mujeres pero no sé si vio esto o incluso si está embarazada o no. Es un comentario periodístico, no tengo constancia", insistió.

También aseguró desconocer si tuvo contacto con algún joven o si estuvo en pareja en los últimos meses y concluyó: "Seguramente, con el correr de las horas, tendré conocimiento exacto de lo que pasó".