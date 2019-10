Nahir Galarza, condenada a prisión perpetua por matar a su novio Fernando Pastorizzo, reveló que está embarazada por cinco meses. La joven tuvo que ser atendida en las últimas horas tras sufrir una pérdida.

Desde la Unidad Penal 6 contó que ocultó su situación "por miedo" y que no sabe quién es el padre. Su abogado, José Ostolaza presentó "al Superior Tribunal de Justicia un pedido de atención médica urgente para Nahir".

"Lo oculté por miedo, porque quiero cuidar a mi bebé", dijo en diálogo con el periodista Elías Moreira Aliendro y aseguró que todavía no se hizo ningún estudio "porque la idea era ocultarlo lo más que pudiera".

"Hasta ahora estaba tranquila y me sentía segura porque la única que lo sabía era yo y tenía cómo cuidarlo. Pero hace un rato tuve una pérdida y esta vez es un montón, por eso tengo miedo. Ahora estoy mejor y ya no me duele, pero no sé qué me van a decir los médicos. Mis abogados están presentando un escrito para que me atiendan", reveló en diálogo con Ahora.

Además, aseguró que la única que sabía de su embarazo era Yanina Soledad Lescano, su compañera de celda con quien generó polémica al compartir fotos en Facebook desde la cárcel. "Que ella sepa me genera confianza. Me ayuda porque yo no tengo ni idea y ella es mamá, y como mamá me contiene y me da consejos, me hace sentir bien. Se lo dije porque me generaba tranquilidad que ella, que está acá conmigo, lo supiera. Y en realidad mi idea era seguir esperando y aguantar lo que más pudiera, más que nada por este miedo, pero ahora no me quedó otra. Supongo que va a ser un escándalo cuando se entere todo el mundo, con sus críticas y sus opiniones; también quería evitar eso", explicó.

Y siguió: "Antes me criticaban o me decían cosas a mí, pero ahora hay una persona más. Me da lo mismo que me critiquen o que opinen sobre mí porque ya estoy acostumbrada; en cambio, ahora tener a alguien más a quien cuidar es lo diferente, lo que me da miedo. Es por eso que lo oculté, no porque yo quisiera, más que nada por esa cuestión de miedo, de querer cuidarlo".

Sobre el padre de la criatura, Nahir contó que es alguien con quien tuvo relaciones durante una visita higiénica, pero que no sabe con exactitud de quién se trata. "Me di cuenta, a los dos meses. Que seamos internas no quiere decir que no tengamos relaciones", disparó y aclaró: "He conocido gente en la facultad, o gente que me ha llamado, con la que pegué onda, o conocidos de mis compañeras...".

Además, contó qué desea para su hijo: "Que pueda vivir fuera de este lugar, que sea feliz, que nunca tenga que pasar por nada de lo que yo viví"