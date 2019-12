El 2019 cierra con un nuevo aumento de los combustibles. A partir de la medianoche de este lunes, YPF aumentará un 5% el precio de la nafta, por lo que esperan que el resto de las petroleras adopten una decisión similar.

Con esta medida, el valor de referencia para todas las estaciones de servicio del país será 56 pesos para la nafta súper y 64 pesos para las "premium".

En lo que va de 2019, las naftas aumentaron diez veces pero éste último es el primero desde que Alberto Fernández asumió la presidencia el pasado 10 de diciembre.

A diferencia de los servicios públicos como el gas, la luz y el agua, que no aumentarán durante los próximos seis meses, según lo establece la Ley de Solidaridad aprobada días atrás en el Congreso, no sucederá lo mismo con los precios de los combustibles, como un gesto para no desincentivar las inversiones y la actividad en Vaca Muerta.