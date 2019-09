Inseguridad, mala economía, futuro incierto y otro ítems parecen confirmar un triste dato de nuestra sociedad: Argentina es el país más infeliz del mundo. Una consultora internacional hizo un sondeo a nivel mundial y ratificó estos malos números para Argentina. En tanto, Australia y Canadá están en la cima del ránking de felicidad con el 86 por ciento, más atrás siguen China (83%) y Estados Unidos (79%).

En Europa, Francia y Gran Bretaña son los países que se declaran más felices, ya que ocho de cada diez franceses considera que es una persona feliz, al igual que el 82% de los británicos. Entre los tres últimos y por encima nuestro quedan los españoles (46%) y los rusos (47%).

No obstante, se puede observar que, a nivel mundial, la felicidad se sitúa 6 puntos por debajo con respecto al año 2018, disminuyendo del 70 al 64% de media en 2019. Asimismo, cuatro de los siete países de Europa Occidental incluidos en el ranking muestran una tendencia similar a la media mundial: el porcentaje de ciudadanos que se sienten más felices es más bajo que en 2018.

Gran Bretaña y Alemania son los únicos países occidentales europeos encuestados en los que los niveles de felicidad son más altos en 2019 que en 2018. En países como Bélgica, Suecia e Italia se ha producido una caída generalizada de la felicidad, en España, la baja es del 6%. Además, el nivel de felicidad también ha retrocedido en la India (83% vs 77%), en Sudáfrica (70% vs 59%), Corea del Sur (57% vs 54%) y Japón (60% vs 52%), mientras que se ha mantenido en países como China (85% vs 82%) y Arabia Saudita (76% vs 77%).

Según esta encuesta, tener salud y bienestar físico (55%), los hijos (48%) y las relaciones sentimentales (48%) son los aspectos de la vida que más satisfacción generan en los argentinos, que también se sienten felices con saber que su vida tiene sentido (47%) y con su seguridad personal (45%).

No obstante, no todos los aspectos sobre los que se pregunta a los encuestados en Argentina arrojan datos tan optimistas. El tiempo empleado en las redes sociales (10%), mudarse a otro país (23%) y las posesiones materiales (25%) se encuentran entre las cuestiones que menos felicidad generan a los argentinos.