Se trató de uno de los comediantes más célebres de la tevé argentina de los noventas pese al breve lapso de tiempo que estuvo en VideoMatch, el programa humorístico que conducía tiempo atrás Marcelo Tinelli por Telefé. Y es que gracias a su plasticidad para inventar distintos personajes, su graciosas ocurrencias, y un carisma extraordinario, Leo Rosenwasser tocó los corazones de una vasta audiencia.

Aunque también se destacó como actor en la telenovela Alas, poder y pasión y en obras de teatro, la gente lo recuerda principalmente por sus caracterizaciones a la hora de hacer bromas por cámaras ocultas para El Oso, Leo Leonor, Rompé Pepe, Leo Taxista y El Panadero.

Marcelo Tinelli le dio una oportunidad en VideoMatch a Leo tras verlo en acción en Arriba las gomas, y desde entonces iniciaron una relación profesional y de amistad.

Tenía 61 años cuando las risas se convirtieron en lágrimas de dolor. El 17 de febrero de 2017, el excéntrico Leonardo Fabián Rosenwasser murió de un infarto mientras cenaba con su pareja, Valeria Dollagaray, dejando a tres hijos sin su padre y a un centenar de admiradores desconsolados.

Sin embargo, su imagen sigue presente con el recuerdo de aquellas escenas registradas por las cámaras en las que el comediante engañaba a varios transeúntes desconocidos haciéndoles creer que los había reconocido y que los quería saludar, cuando de pronto, les quitaba súbitamente la mano, o abrazaba a alguien de la producción que venía detrás de la víctima. "Osooooo", decía cada vez que esquivaba la mano o el abrazo del extraño.

Otro de sus clásicos más emblemáticos fue "Rompé, Pepe": vestido como maestro mayor de obras, le decía a las dueñas de las casas, en su mayoría señoras mayores de edad, que anteriormente habían aceptado que construyeran una parada de colectivo en frente de sus casas, o que les habían permitido romper el frente para construir alguna obra pública. La reacción de las viejitas enfurecidas provocaban carcajadas instantáneamente en el estudio donde estaba Marcelo Tinelli y en las miles de viviendas que miraban el show.

Aunque los primeros que descubrieron su talento fueron Raúl Becerra y Jorge Manzúr, quienes lo invitaron a realizar el programa de humor NotiCreo por Canal 13, fue el agraciado ojo de cazador de Daniel Jacubovich quien invitó a Telefé y le provocó el gran salto a la fama en su carrera.

Fue el creador del famoso Panadero. Entraba a una panadería y le hacía todo tipo de propuestas indecentes al panadero.

Fue convocado para hacer Arriba las Gomas con Adriana Salgueiro, un programa que buscaba reemplazar VideoMatch ante la ausencia de Tinelli durante el verano, y aunque tuvo un pésimo rating, el actual presentador de Bailando por un sueño le pidió que se quedara. "Marcelo me llamó y me dijo: 'Mirá, VideoMatch es deportivo, pero como me río mucho con vos vamos a probar y hacé una notita semanal'", contó el humorista en una oportunidad.

Si bien su popularidad había crecido exponencialemente en desde su participación en VideoMatch en 1992, seis años más tarde se retiró del medio, afirmando que se trataba de una responsabilidad que necesitaba mucho compromiso -llegó a hacer 15 sketchs en una semana-.

Fue a partir de entonces que se codeó con otras grandes figuras del espectáculo vinculadas al cine y al teatro, como Gustavo Bermúdez, Paola Krum, Gastón Pauls, Nacha Guevara, y otros.

Más tarde, debutó como presentador televisivo para Contamelo todo, donde tuvo un momento inolvidable para muchos: su entrevista con el abogado Miguel Ángel Pierri mientras transcurría el caso de Ángeles Rawson. Al hijo del doctor, que se encontraba presente, se le escapó inocentemente que Jorge Mangeri era el asesino. "Fue él, él la mató", le dijo al padre, por entonces defensor de Mangeri.

Al final de su vida, Leo estaba disfrutando de una vida más apacible y se mostraba muy acaramelado con su pareja 22 años menor. La noche de febrero de hace cinco años, se encontraba en un apart-hotel del barrio porteño de Palermo con ella, cuando se descompensó y falleció a causa de un infarto.

Leo y su pareja, Valeria.

El Cuerpo Médico Forense había establecido que la muerte había sido provocada por causas naturales. No obstante, la ex pareja de Rosenwasser, Raquel Bermúdez, en representación de sus hijos, se constituyó como parte querellante en la investigación y solicitó profundizar la pesquisa a fin de determinar si el humorista fue víctima de un crimen.

Así todo, la fiscal concluyó que el fallecimiento se produjo por "congestión y edema pulmonar, cardiopatía isquémica". Al día de hoy, sus restos descansan en el cementerio de la Chacarita, en el panteón de la Asociación Argentina de Actores.