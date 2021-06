Agustina Fontenla, quien murió en madrugada de este jueves a causa del coronavirus en una clínica de Viedma, la capital de su provincia, fue una de las exparticipantes más elogiadas del famoso reality show Bake Off Argentina, que tuvo lugar el año pasado pasado.

Durante la cuarentena estricta por el Covid-19, el programa de Telefé fue como un salvavidas para muchos televidentes angustiados por la coyuntura mundial, y sin lugar a dudas, el aporte de la joven abogada que aspiraba a convertirse en una de las destacadas pasteleras del país con su tenacidad, su talento y su chispa, fue evidente.

Su dulzura, su simpatía, y su gran destreza para la pastelería fueron las características que la hicieron una de las preferidas del show. A pesar de que su carrera dentro del programa terminó en la instancia de las semifinales, tanto el jurado (Damián Betular, Christophe Krywonis y Pamela Villar), la presentadora Paula Chávez, y sus compañeros, resaltaron su talento a la hora de poner las manos en la masa, y su enorme calidad humana.

En tanto, a raíz de la trágica noticia de su fallecimiento, que se viralizó en pocas horas en las redes sociales, los exconcursantes más cercanos a la pastelera le dedicaron unas emotivas palabras y fotografías a modo de despedida en sus cuentas virtuales.

.

"Tus risas, tus consejos, tu talento, amistad y humildad... No lo puedo creer. Te amamos Agus", fueron las palabras elegidas por el ganador del concurso de pastelería, Damian Pier, quien recordó la fuerte amistad que construyó con la también abogada con una fotografía donde los dos comparten un abrazo con otra de sus compañeras, la también semifinalista y tocaya de Agustina. Al mismo tiempo, el campeón advirtió a sus seguidores de Instagram que se cuidaran del coronavirus, que cada día golpea con mayor fuerza en nuestro país.

Agustina Guz, quien se convirtió en una de las mejores amigas de Damian Pier, también se despidió de su excompañera con una emotiva imagen en Instagram de las dos, en un fuerte abrazo. Mientras tanto, a su izquierda, se puede ver a la polémica Samantha Casais, quien había sido seleccionada por el jurado como la primera ganadora, hasta que se descubrió que había hecho trampa y la descalificaron, otorgándole así el premio a Damián.

Por su parte, Ángelo Pedrazzoli, otro de los pasteleros que forjó una amistad de fierro con Agustina Fontanela tras su paso por Bake Off Argentina, expresó en su cuenta oficial de Instagram:

"No hay palabras para esto. ¿Por qué vos, amiga? Si eras una piba de 10, amiguera, trabajadora incanzable, de las mejores pasteleras que conocí, SIEMPRE estuviste para responderme todo. Amaba charlar con vos mientras cocinabamos a la madrugada. Porque si hay algo que aprendí de vos es que no importa no dormir dos días seguidos con tal de entregar un pedido", lamentó el exparticipante del concurso.

.

Además, Pedrazzoli manifestó su frustración y su tristeza señalando que la influenciadora se encontraba en su "mejor momento", y señaló: "Con todo lo que te costó llegar hasta donde llegaste. Tenías tu taller nuevo para cocinar, estabas dando clases a cientos de personas, eras FELIZ con la pastelería. Agus nos enseñó que no importa lo que diga la gente, siempre tenemos que hacer lo que amamos. Por eso ella eligió la pastelería y no la abogacía, con todo la inseguridad que eso implicaba".

En tanto, la presentadora del reality show, Paula Chávez, decidió dar el pésame y expresar su lamento a través de Twitter, donde escribió: "Hasta Siempre Agus ... QEPD Un Beso y Abrazo enorme a su Familia y Amigos... que triste Noticia...", expresó.

Hasta Siempre Agus ��... QEPD

Un Beso y Abrazo enorme a su Familia y Amigos... que triste Noticia... pic.twitter.com/SathaD1Nw4 — PAULA (@paulitachaves) June 3, 2021

Asimismo, entre cientos de miles de tweets con mensajes de angustia y dolor que escribieron los internautas y admiradores de Agustina, el pastelero profesional, jurado de aquella edición de Bake Off y actual jurado de MasterChef Celebrity, decidió ahorrarse las palabras y reservar sus sentimientos, y tan solo escribió un corazón en Twitter sobre una foto de la difunta participante.