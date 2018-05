La publicación

Una mujer decidió publicar en los clasificados de la localidad bonaerense de Moreno, una solicitada para quienes tengan perros viejos, enfermos o que "ya no los quieran", para alimentar a su criadero de perros de lucha."La raza Pitbull es para eso", explicó descaradamente y aclaró que "paga bien por ellos". Ante la catarata de insultos, la mujer que se identificaba comose vió obligada a agregar un comentario: "Aclaro que no es para mí. Si no están interesados no comenten, gracias".Pero la polémica no termino ahí, en Twitter se viralizó la captura de las publicaciones y Rocío no solo debió eliminar la publicación, sino que también se vio obligada a eliminar su cuenta de Facebook Entre los cientos de comentarios, estuvo el de la actrizquien publicó: "Esa gente tiene corazón?". También fue compartido por, quien se involucra habitualmente con la defensa de los animales.