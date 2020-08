La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, juzgó este lunes como una "desafío ridículo en medio de la pandemia" de coronavirus (orthocoronavirinae), la protesta convocada por sectores de la oposición y calificó a los manifestantes como "irresponsables que hacen una marcha donde el contagio es seguro".



Carlotto responsabilizó a quienes asistirán a las manifestaciones de esta tarde en rechazo a las medidas de aislamiento por la cuarentena y a la reforma judicial, por la posibilidad de que falten camas para atender casos de covid-19 en los próximos días.



"Que caminen y después no se quejen. Y si después les falta una cama el día que tengan que asistirlos, va a ser por culpa de ellos", remarcó la defensora de los derechos humanos durante una entrevista concedida a El Destape Radio.

.



Carlotto agregó: "vamos a ver qué pasa hoy. Esperemos que no pase nada que después tengamos que llorar. Que no haya personas heridas, como pasó con C5N en la marcha anterior".



La titular de Abuelas consideró que la protesta que tendrá como epicentro al Obelisco porteño, es un "desafío ridículo en medio de la pandemia", mencionó que no sale a la calle "desde el 13 de marzo" y calificó a los manifestantes como "irresponsables que hacen una marcha donde el contagio es seguro".

.



"Es tan profunda su ignorancia o maldad que todo les parece mal. Tienen miedo a la Justicia verdadera, plena, que no se vende", cuestionó.



Finalmente, Carlotto insistió en calificar a la macha como "absurda", al tiempo que habló de "muchos que mienten" y que "están haciendo algo que es históricamente incorrecto".