En el marco de un operativo que se desarrolló en el zoológico de Luján para avanzar con la clausura del predio se desató un escándalo que incluyó incidentes, corridas, pedradas y cruces entre trabajadores del lugar con manifestantes ambientalistas.

El procedimiento fue encabezado por el viceministro de Medio Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky, quien destacó que “las autoridades del zoo incurren en incumplimientos desafiantes”.

Los empleados del establecimiento se oponían a la medida dispuesta por la cartera ambiental, que tiene como objetivo que el sector se convierta en un ecoparque, tal como sucede con el ex zoológico de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante el operativo, los trabajadores se enfrentaron con proteccionistas cuando lanzaron piedras a una camioneta de un ex empleado del zoológico, confundiéndola con el vehículo de un ambientalista.

También los trabajadores del lugar increparon a Federovisky en la puerta del predio. “La sociedad está reclamando otra relación entre las personas y los animales, no es solo del Zoo de Lujan, pero el Zoo de Luján sí ha incumplido con las normas”, explicó el viceministro, mientras que uno de los empleados retrucó que “nos vamos a quedar sin trabajo. Cuando algo anda bien, lo quieren cerrar y que no ande más nada. Solo pedimos que nos dejen trabajar, se están agrandando las jaulas. Estamos dispuestos a reestructurarlo como debe ser".

Clausura preventiva total

El miércoles pasado, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible había ratificado el cierre del zoológico de Luján y su clausura preventiva total por no acreditar un plan de reconversión, mientras que confirmó que se presentará ante la justicia como querellante para que se investiguen las denuncias de maltratos y desapariciones de animales en el predio.



La cartera que conduce Juan Cabandié emitió una resolución para ratificar la clausura "por no acreditar un plan de reconversión, por sus sostenidos incumplimientos en materia de la normativa vigente y en función de irregularidades detectadas dentro del predio", se explicó en un comunicado.



"El Ministerio de Ambiente considera que, en función de no haber llevado a cabo el proceso de reconversión que se le indicó en el mes de febrero, se procede al cierre del zoológico, dado que tampoco está cumpliendo con la marcación y la colocación de chips para la adecuada identificación de su plantel faunístico", aseguró el viceministro Federovisky.



El funcionario aclaró que con la decisión se busca "garantizar que un zoológico que no responde a la normativa vigente, ni a la ética que la propia sociedad reclama, se reconvierta y no siga explotando la peor faceta de la exhibición y el contacto con los animales".



La medida se implementó a través de una resolución ministerial, luego de transcurrir los diez días establecido por una previa intimación para que el establecimiento regularice su situación, sin que el zoológico haya dado una respuesta positiva.

A fines de agosto, el Ministerio de Ambiente decidió que el zoológico de Luján no retomaría sus funciones tras la extinción del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus por carecer de una habilitación nacional y provincial, además de las citadas irregularidades sobre el manejo de fauna silvestre.



La cartera ambiental junto con la Municipalidad de Luján y la Policía Ecológica bonaerense fiscalizó el establecimiento y clausuró jaulas de leones, tigres, elefantes y guacamayos, por permitir el contacto de los visitantes con los animales, lo que está prohibido por la legislación provincial que regula en la materia.