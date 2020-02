El dólar cerró este viernes a un valor de $ 63,73 promedio para la venta al público, con una suba de ocho centavos respecto del pasado jueves, en tanto que en el segmento mayorista la divisa avanzó siete centavos y finalizó a $ 61,46.



Así, la divisa con el recargo de 30%, contemplando en el impuesto País, culminó la rueda en un valor final de $ 81,90.



El billete norteamericano cerró en el Banco Nación sin cambios para la venta a $ 63,25, y a $ 58,25 para la compra, con una baja de 5 centavos respecto del pasado jueves.



En el mercado bursátil el dólar contado con liquidación (CCL), cuya operatoria culmina en coincidencia con el cierre de la Bolsa de Comercio, se vende a $ 83,18 (-0,3%) y el dólar MEP cotiza a $ 82,11 (+0,2%).

Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, explicó que "el feriado del lunes en EEUU estimuló la mejora en la oferta privada, dando pie a compras de bancos oficiales que sostuvieron la cotización".

El especialista señaló además que "el acumulado de esta semana es el más alto desde la penúltima semana de octubre pasado y colocó al dólar mayorista en un nuevo máximo histórico".



El volumen negociado en el segmento de contado fue US$ 223,416 millones, con US$ 129,20 millones registrados en el sector de futuros MAE (Mercado Abierto Electrónico).



En el mercado de futuros de Rosario, Rofex, se operaron US$ 435 millones y los plazos más cortos concentraron más del 30% del volumen operado.



Febrero y marzo se operaron a $ 62,53 y $ 65,40; con tasas de 45,43% y 50,88% respectivamente.