Javier Milei destacó la baja del dólar con un mensaje en redes sociales

El presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para enfatizar la baja en la cotización del dólar oficial en el mercado local.

El mensaje del mandatario se produjo luego de que la divisa estadounidense registrara un retroceso de $15 en lo que va de la semana, consolidando una tendencia de estabilidad que contradice los pronósticos de diversos sectores financieros.

Estabilidad en las pizarras oficiales

Según los datos de la Agencia Noticias Argentinas, el tipo de cambio minorista ha mantenido un comportamiento regular durante las últimas jornadas.

Actualmente, el dólar en el Banco Nación se ubica en $1.330 para la compra y $1.380 para la venta, cifras que reflejan la apreciación del peso en el segmento controlado por la autoridad monetaria.

Esta dinámica cambiaria ha permitido al Poder Ejecutivo exhibir resultados en su estrategia de contención de la brecha y de las expectativas de devaluación, en un marco donde el Banco Central continúa con su política de acumulación de reservas.

El mensaje del mandatario

La reacción del líder libertario no tardó en llegar a través de sus canales de comunicación habituales.

Con un tono irónico, el presidente buscó confrontar con los diagnósticos de consultoras y dirigentes políticos que auguraban un escenario de volatilidad extrema.

"UPs", escribió Milei en sus redes, aludiendo directamente a quienes sostenían que el precio de la moneda extranjera iba a dispararse bajo su gestión.

Con esta breve expresión, el jefe de Estado ratificó el rumbo de su programa económico ante los indicadores que muestran, al menos en el corto plazo, un control sobre el precio de la divisa en la City porteña.



