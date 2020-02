El dólar cerró este lunes a un valor de $ 63,78 promedio para la venta al público, con una suba de cinco centavos respecto del viernes y con un bajo volumen operado por el feriado en Estados Unidos que conmemora el Día de los Presidentes.



En tanto, en el segmento mayorista la divisa avanzó 21 centavos y finalizó a $ 61,67. Así, la divisa con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País- culminó la rueda en un valor final de $ 82,23.



En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL), cuya operatoria culmina en coincidencia con el cierre de la Bolsa de Comercio, se vendía a $ 83,06, con un retroceso de 0,2%; y el dólar MEP cotizaba a $ 81,39 , con una merma de 1%.

, analista de PR Corredores de Cambio, afirmó que fue una rueda reducida por el impacto del feriado en los Estados Unidos, en la que el dólar mayorista "registró la suba diaria más alta desde el 26 de noviembre del año pasado"."El BCRA activó sus ventas para abastecer demanda insatisfecha, por un monto que parece haber superado los US$ 50 millones, según fuentes privadas del mercado", detalló el especialista.El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 113 millones y se registraron US$ 40 millones operados en el sector de futuros MAE (Mercado Abierto Electrónico).En el Mercado de Futuros de Rosario, Rofex, se operaron US$ 36 millones, siendo que febrero concentró el 61% del volumen y quedó a $ 62,44, con una tasa de 38,03%.