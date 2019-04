Se registraron faltantes de vacunas, entre las que se encuentra la antigripal y hay preocupación en la sociedad. Desde la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología afirmaron que se registraron entregas tardías. La Defensoría del Pueblo de la Nación solicitó a la Secretaría de Salud el cumplimiento en tiempo y forma de la entrega de los insumos solicitados por las provincias, y realizó una denuncia en la sede local de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En este contexto, desde la secretaría de Salud de la Nación reconocieron que “hubo demoras en la distribución al principio de febrero” de las dosis. No obstante, le aseguraron a Crónica que “desde la semana pasada ya todas las provincias tienen la vacuna y que ayer empezaron a repartirse en la ciudad y el lunes comienzan en la provincia de Buenos Aires”.

“No hay que desesperarse"

“Tampoco hay que desesperarse, estamos recién a principio de abril. Siempre hay que vacunarse a finales de abril y a principios de mayo”, justificaron ante la preocupación.

Asimismo, el lunes pasado el secretario de salud Adolfo Rubinstein recalcó su preocupación por un tema “tan sensible”, y minimizó las críticas. A sus ojos son de corte político: “Todo esto tiene cierta connotación. Cuando pueden nos pegan. A veces tienen razón y otras veces, no. Con la antigripal, el atraso no supera los diez días”.

En medio de este asunto, Dalma Maradona mostró su indignación en Twitter al no conseguir la vacuna. “¡Qué vergüenza que saqué turno para darme la vacuna de la gripe hace una semana y hoy me avisan que no la tienen y que tengo que volver a esperar otra semana! Más que por mí, ¡porque me la tengo que dar por mi hija!”, publicó el último martes la hija de Diego.

Dalma no fue la única que se vio perjudicada por la escasez de esta vacuna. Decenas de personas denunciaron en las redes sociales que no pudieron recibirla antes de que comience el invierno. Entre los afectados, Fernando García, vecino de la localidad bonaerense de González Catán, aseguró que en el hospital de su barrio no hay. “Mi mamá es asmática y su médica se la indicó. Fui a comprarla y me dijeron que aún no hay, que está demorada la entrega”, lamentó Marta Pérez, residente de San Miguel.

Las denuncias de los usuarios de Facebook por la falta de la vacuna antigripal. (Captura de pantalla)

La Secretaría de Salud de la Nación lanzó el martes pasado oficialmente la campaña de vacunación antigripal. Esta vacuna forma parte del Calendario Nacional y se aplica en forma gratuita, obligatoria y sin orden médica a la población que integre los grupos de riesgo (embarazadas, menosres de 5 años, mayores de 65, problemas de salud de larga duración). A su vez, la recomiendan para todas las personas a partir de los 6 meses de edad. Sin embargo, por estos retrasos en su distribución, la campaña empezó con cierta demora respecto de años anteriores.

“La distribución planificada es oportuna de acuerdo a las características de la situación epidemiológica actual, teniendo en cuenta que aún no se registra circulación viral significativa”, sostuvo la Secretaría de Salud en un comunicado en el que anunció el lanzamiento a nivel nacional de la campaña y en el que informó que se adquirieron 10.100.000 dosis (8.100.000 adultos y 2.000.000 pediátricas).