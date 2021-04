Carlos Alberto Mancuello se encuentra internado por coronavirus en la clínica de la comunidad de Ensenada desde el último 29 de marzo y el 3 de abril, lo pasaron a terapia porque su situación empeoró.

Hace sólo 4 días, llamaron a sus familiares más cercanos para que estén presentes fuera del nosocomio, porque se esperaba el peor final y ahí los tuvo a todos, al instante, rezando por su recuperación.

Pamela, una de sus hijas, habló en exclusiva con Crónica.com.ar y relató cómo vivió ese momento y por qué decidió acompañar a su papá llevando una trompeta y tocarle una marcha que le gusta mucho a él. "Teniente Donovan de Caballería de una de sus preferidas", comentó emocionada.

Casi como si fuera una señal del cielo, pasaron las horas y el estado del ex militar de 58 años que estuvo en la Escuela Naval y que se jubiló de la banda de la de policía, tuvo una mejoría. "Fui a tocarle a la mañana y a la tarde noche me llama el médico para decirme que mi papá se había estabilizado y a partir de ahí, voy siempre a tocar a las 6 de la madrugada a la plaza que está en diagonal a la clínica y toco Diana, que es un toque que se hace para despertar a los soldados y a las 18hs voy a tocarle la marcha de caballería", contó con orgullo.

La joven no tiene duda que esa música alivia el dolor de Carlos y lo ayuda en su recuperación. "Sé que él me esté escuchando, cierro los ojos y pienso en él en cómo el me enseñó a tocar la trompeta, y en lo mucho que a él le gusta", contó.

Carlos junto a Carmela, hija de Pamela, disfrazados para un acto en el jardín.

Pamela se relajó contando la historia de Carlos Alberto Mancuello. "Papá se vino de Corrientes de mochilero tocando la trompeta y cuando se instaló acá, trajo a toda su familia y les enseñó música a todos, así que todos sus hermanos, primeros y sobrinos, se dedican a ser trompetistas o son músicos", relató.

La artista se mostró emocionada por la novedad que le llegó desde el centro médico. "Anoche me llamó el médico para darme el parte y me dijo que es increíble como mi papá se estabilizó, que está saturando 96, no levanto más fiebre y los riñones empezaron a trabajar bien, q se estabilizó y que hoy iban a suspenderle el bloqueador muscular que tiene porque está en coma farmacológico para empezar a despertarlo", cerró.

Carlos Alberto Mancuello tocando su instumento favorito, la trompeta.

Pamela sueña con que el 20 de junio, día en que su papá cumple 58 años, pueda disfrutarlo junto a él, abrazándolo y tocándole, como lo hace ahora, su canción favorita además, de ver juntos un partido más de Gimnasia de La Plata, otra de las pasiones de Carlos.

Imágenes de Carlos Alberto y su relación con la trompeta a lo largo de los años

Carlos junto a ex compañeros del ejército retirados.

Carlos y su pasión por Gimnasia de La Plata.

Carlos en pleno concierto disfrutando de lo que más le gusta hacer.