Este viernes a la mañana, los pilotos afiliados a la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), se manifestaron en Aeroparque para visibilizar los conflictos que vive el sector. Aseguraron que la medida no afectó a los vuelos.

De esta forma, lo que empezó como una campaña por parte de los pilotos nucleados en APLA, que leyeron comunicados durante los vuelos contra la política aerocomercial del Gobierno, ahora se extiende a los comandantes encolumnados en la AAA, sindicato que responde a Juan Pablo Brey.

La AAA entregó volantes a los pasajeros en el hall central del aeropuerto bonaerense para "visibilizar la crisis que enfrenta el sector aerocomercial", aunque prometieron que los vuelos no se verán afectados.

"Estamos denunciando la precarización de nuestros cielos y la intransigencia por parte del gobierno con los trabajadores aeronáuticos", afirmó Brey en diálogo con los medios de comunicación.

"Es una jornada de visibilización de los conflictos para que los pasajeros estén al tanto de lo que ocurre en el sector aerocomercial", destacó el dirigente y sostuvo que el objetivo es "mostrar el daño que ocasionan las políticas de ajuste que incluyen devolución de aviones, cancelación de rutas y su impacto en las fuentes de trabajo".

La respuesta de la ANAC:

El titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Tomás Insausti, defendió la denuncia presentada el día jueves en la Justicia, contra los pilotos que leyeron comunicados críticos a la política aerocomercial del gobierno y dijo que el titular del gremio APLA, Pablo Biró, "toma de rehenes a los pasajeros" y a los trabajadores que "no están de acuerdo con la medida".

El funcionario realizó la presentación judicial ante el Juzgado Federal N°6 a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral y la investigación del caso quedó a cargo del fiscal Carlos Stornelli.

"No denunciamos a ninguna persona en particular, sino que denunciamos un hecho que ahora debe ser investigado. La denuncia no es más que el cumplimiento del deber que nos cabe como organismo controlador de la actividad aérea, dado que violaron normas establecidas. Tengo la obligación de denunciarlo", aclaró Insausti a Télam.

En ese sentido, el titular de la ANAC señaló que "con su actitud, los pilotos violaron lo establecido por el Manual de Operaciones del Explotador (MOE) y las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil, pero, además, fueron reincidentes, ya que hubo situaciones anteriores en las que también leyeron mensajes mientras estaban en vuelo".

"Es una situación muy triste, porque lo que hicieron es totalmente ilegal e irresponsable. El piloto solamente puede planear su vuelo y ejecutarlo, no puede hacer otra cosa y la línea aérea es responsable de los pasajeros, incluso hasta después que desembarcan", añadió.

Por último, sostuvo que "esto no tiene nada que ver con la libertad de expresión, como dicen ellos" y consideró: "A nosotros no se nos ocurriría hacer que los pilotos lean un comunicado sobre la revolución de los aviones, porque no corresponde, como no corresponde lo que hicieron ellos".