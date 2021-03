El conductor Victor Hugo Morales se encuentra internado con una pulmonía bilateral originada por su cuadro de coronavirus.

“Siento que me ahogué en la orilla. No llegué a la vacuna y esto determinó que pegue con el COVID-19. Buena parte del año estuve encerrado, pero me abrí de a poco, al canal y a las salidas con protocolos”, había dicho en su programa radial "La Mañana", en AM750.

.

“No tengo fiebre ni nada y el oxígeno en sangre está en 97. Los indicadores dan bien, excepto la pérdida del olfato”, había indicado. Sin embargo, Morales fue trasladado en las últimas horas para hacer un seguimiento de su estado de salud.

Vale recordar que en diciembre del año pasado,`Víctor Hugo` había sido internado por una arritmia. Unos días después de su internación, sus médicos percibieron que la medicación que recibí no le hacía ningún efecto por lo que optaron por colocarle un marcapasos.