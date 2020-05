El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, anunció el ingreso a la fase cinco de la cuarentena y detalló la reapertura de diversas actividades como gimnasios y bares y el permiso para realizar reuniones familiares y de amigos, tras señalar que la provincia está libre de coronavirus después de 15 días sin contagios.



"Los últimos contagiados fueron dados de alta, por eso hoy podemos decir que en Corrientes no hay casos activos de coronavirus", afirmó el mandatario correntino en una conferencia de prensa.



En este marco, Valdés enumeró la habilitación de una serie de actividades, que incluyen gimnasios, bares, restaurantes y hoteles, entre otras.

"En Corrientes no está el virus, estamos en zona blanca, eso no quiere decir que no va a aparecer, quiere decir que la situación está controlada", aseguró.



Además, insistió en pedir a la comunidad el cumplimiento de las medidas de protección, como el uso de barbijos, higiene y desinfección, así como el respeto del distanciamiento social.



Durante el anuncio, advirtió que si se incumplen las medidas y se registran casos positivos de Covid-19 se podría "volver a fases anteriores de la cuarentena".

También anunció la autorización de reuniones de amigos los días sábados y familiares los domingos, con un límite de 10 personas.

En la conferencia de prensa, el gobernador agradeció al personal de salud pública y de fuerzas seguridad "y a la comunidad que respetó el aislamiento y la cuarentena".



Por otra parte, destacó las medidas sanitarias que se tomaron en la provincia para combatir la Covid-19, como el hospital de campaña y el equipamiento adquirido por la provincia.





En este sentido mencionó los test, los respiradores fabricados con las universidades de Rosario y del Nordeste y los aviones sanitarios dispuestos para traslados de emergencia.



"En caso de nuevos contagios, volveremos atrás con las medidas", concluyó Valdés.



El gobernador de Corrientes realizó los anuncios a última hora de ayer, en conferencia de prensa en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno, junto con los ministros secretario general, Carlos Vignolo, y de Salud, Ricardo Cardozo, y el intendente capitalino, Eduardo Tassano.