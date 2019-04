Conseguir un trabajo estable en la actualidad no es una tarea fácil, y para aquellas personas que tienen capacidades diferentesz significa una misión aun más difícil. En esta época, en la que se trata cada vez más el tema de la inclusión, todavía mucha gente tiene que luchar contra prejuicios cuando otras personas ponen en duda su desempeño para llevar a cabo correctamente las tareas en un empleo.



Recientemente la localidad de Villa Constitución, en Santa Fe, se vio movilizada con un nuevo caso de discriminación. Esta vez la víctima fue David, un joven con Síndrome de Down que es empleado en un local de comidas rápidas.



Todo comenzó cuando, Ana Paula Alvarez de Lasarte fue a comer a "The Sandwich Zone" y al ver a David atendiendo, inmediatamente hizo un comentario desafortunado en su cuenta de la red social Facebook al cual al mismo tiempo fue repudiado por muchos.



"Me llama poderosamente la atención que un emprendimiento nuevo en Villa Constitución tenga a un empleado con Síndrome de Down sabiendo la cantidad de jóvenes que buscan su primer empleo o peor, jóvenes con familias con hijos a los que le niegan la oportunidad de tener un trabajo digno. Supongo y doy por sentado que este sujeto tiene una pensión. Ahora ¿Por qué sacarle un puesto a una persona normal? ¿Será marketing publicitario? Por ser relativamente un nuevo proyecto y quieren mostrar que son inclusivos, no lo sé", escribió Ana Paula en las redes sociales. El rechazo a sus comentarios discriminatorios no tardaron en llegar y fueron miles los que criticaron su mensaje en apoyo a David.

Y agrega: "Por lo pronto tanto, yo como varias personas no compartimos su modalidad. Al contratar personal dejan mucho que desear. En estas circunstancias tanto mis amistades como yo y otras declinamos en asistir a un lugar así. El agraciado de poder ocupar un puesto que le queda grande es Christian David Palomeque. Gracias""



El chico al que se refería la mujer fue contratado hace dos meses por el citaod comercio. Inmediatamente miles de personas salieron a repudiar los comentarios por lo que ella se vio obligada a pedir disculpas y asumir su error.



"A todos mis contactos y personas que hicieron eco de mi publicación y especialmente a la familia de Christian David Palomeque espero que acepten mis disculpas. Tal vez ya causé daño en la familia de él y sobre la persona de él cause una angustia. No medí mis palabras, acepto que fui y soy una desubicada. Hice el comentario por estupidez, lamento haber causado semejante daño", se retractó.

Pero ya era tarde... Su mensaje malintencionado se viralizó por todas las redes sociales, llegó a la familia y también a los compañeros de trabajo de David que inmediatamente salieron a dar un mensaje de apoyo y contención, destacando su buen desempeño diario.



"En nombre de The Sándwich Zone agradecemos a todos por el apoyo brindado a nuestro compañero de trabajo David. Todo es más lindo cuando se hace desde el corazón", publicaron en la página oficial del local en Facebook.



Palomeque no sólo es un buen empleado de gran corazón, sino que también fue un Atleta de Oro en 2013. Es integrante de "Olimpíadas Especiales" y se consagró como el mejor deportista del año tras su intervención en los Juegos Olímpicos de Corea con el seleccionado argentino de hockey.