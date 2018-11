Las declaraciones

Se trata de, madre deque padeció un terrible caso discriminación y bullying en la escuela N° 7 de la localidad bonaerense de San Miguel cuando fue golpeada por unas compañeras y luego de tropezar cayó de sobre un cantero que se le incrustó en la columna.En septiembre de 2017 quedó invalida y dialogó consobre las complicaciones que sufre desde ese momento."Fuí al hospital y no andaba el resonador. Nos tuvimos que volver del hospital y yo quiero ayudar a que mi hija para que vuelva a caminar. Siento el fracaso y no puedo hacer más de lo que ya hago. Me siento mal como mamá", comenzó.También agregó que se tienen que ir del local porque ya no pueden pagarlo. "Necesitamos un lugar para que ella esté mejor", declaró y detalló: "A mi hija la cargaban porque no sabia leer"."Perdí los dientes por mi hija y mi marido perdió el trabajo porque me acompañaba para ayudar a Martina", lamentó.Andrea apuntó contra la directora de la escuela quien se negó a realizar una colecta y difundir el caso por el costo que le generaría a la reputación de la institución.Desde el Ministerio de Desarrollo Social se contactaron con la mamá de Martina para darle una solución luego de difundirse el caso en