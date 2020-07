El presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum, renovó el pedido de justicia por el esclarecimiento del atentado contra la mutual judía, del que se cumplen el sábado 26 años (hubo 85 víctimas fatales y más de 300 heridos), al aseverar que, desde entonces, "vivimos en impunidad", reclamó al Estado que "redoble los esfuerzos" y advirtió que Hezbollah sigue siendo una "amenaza del presente".

Con la consigna "Que la Justicia no se lave las manos. Este año el acto es virtual, pero el reclamo es tan real como siempre", el acto comenzó a las 9.53 -la hora en que explotó la bomba-, un día antes del aniversario, para dar lugar al cumplimiento de Shabat, el día sagrado de descanso para el judaísmo.

Pedido de justicia

Eichbaum envió un mensaje desde la sede central de la mutual en la que recordó a las víctimas, y aseguró que "hace 26 años vivimos en impunidad, el terrorismo gana la batalla y la democracia no puede saldar una de sus deudas más vergonzantes".

Durante su discurso, el titular de la AMIA exigió que "el Estado redoble sus esfuerzos para que haya justicia" y además solicitó que "los tres poderes avancen para que la causa AMIA tenga un juez que pueda abocarse a tiempo completo".

.



Asimismo, pidió a las autoridades nacionales y de los países limítrofes que "extremen sus esfuerzos políticos y diplomáticos para que las capturas internacionales sigan vigentes en Interpol, y para que la comunidad internacional toda colabore finalmente con el reclamo argentino de Justicia".



Al respecto, remarcó que "Hezbollah es una agrupación terrorista, y su vinculación con el atentado a la AMIA está completamente probada en el expediente judicial".



"Tenemos la necesidad de decirlo una vez más: conocemos gran parte de la verdad. Falta la justicia", aseveró Eichbaum.

Organizado de manera conjunta por la AMIA, la DAIA y Familiares de las Víctimas, el acto fue seguido desde YouTube y Facebook, a través de las cuentas oficiales de la AMIA en ambas plataformas.

"Está comprobado que los imputados no pudieron actuar solos, sin apoyo local. Sin embargo, 26 años más tarde, no hay una sola persona condenada y cumpliendo pena por un crimen de lesa humanidad. 85 muertos, 26 años, ni un solo preso", agregó.



"Hezbollah no es una amenaza del pasado es una amenaza del presente", sentenció el titular de la AMIA.

.

Al finalizar su mensaje, también solicitó que se esclarezca la muerte del fiscal federal Alberto Nisman, al manifestar que "es inconcebible que pasen los lustros y todavía no se sepa la verdad de lo que pasó con la muerte de Nisman".



Al inicio del acto virtual, se transmitió también un mensaje del expresidente de España, Felipe González, quien afirmó que "conmemorar es traer a la memoria ese terrible atentado de 1994. Hay que mantener la memoria y la solidaridad a esa comunidad golpeada por el terror", cerró.