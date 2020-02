Una moda peligrosa que consiste en aplicarse en el cuerpo una especie de "purpurina" -también conocido como "glitter"- altamente tóxica para el organismo, se acrecienta entre los adolescentes en la costa argentina. Tras difundirse una serie de casos que han puesto en riesgo la salud de muchos jóvenes, un grupo de padres denunció a Crónica que algunos boliches regalan sobres con este contenido para "lookear" a los pibes sin tener en cuenta las consecuencias.

"Nos enteramos de esta modalidad cuando los empleados del boliche empezaron a repartir paquetitos con brillitos a la gente que estaba en el lugar. Con mis amigas, los abrimos y nos lo pusimos en la cara para divertirnos. Pero a los pocos minutos nos dio como una reacción alérgica, empezamos a toser y nos faltaba tanto el aire que tuvimos que salir", expresó a este diario una de las afectadas.

Uno de los paquetes de purpurina que se repartían en la noche de "La Feliz".

"Al enterarnos de que la bolsita que nos habían entregado decía Gibré para artesanías. Para ser aplicado en velas, poliuretano, cerámica, cuero, goma eva, papel, cartón, etc´, nos asustamos", continuó la chica y agregó: "Lo hicimos para pasarla bien y reírnos. Pero no sabíamos que nos podía hacer mal. Una de mis amigas debió ser hospitalizada, lo que nos generó una gran preocupación, así que avisamos a nuestros papás".

La preocupación de los padres

Antonio, uno de los padres de las damnificadas, señaló: "Cuando recibí la noticia fue un dolor de cabeza para todos los que tenemos a un hijo o una hija veraneando en la costa. A los hechos de violencia se les suman estas modas peligrosas, con productos de origen desconocido, que te pueden arruinar la salud y la vida".

En diálogo con Crónica, la médica especialista en toxicología María Elena Gómez, MN: 102.881, de la División Toxicología del Hospital Fernández, señaló: "Es muy peligroso que los jóvenes que van a bailar tengan contacto con este producto porque muchos están en estado de ebriedad y no saben lo que hacen, el alcohol desinhibe. Lo recomendable es que no se tome alcohol y se evite 'jugar' con estas cosas, más si se trata de un espacio cerrado y si el producto utilizado no está aprobado por Anmat", continuó.

"Esto es un producto que el cuerpo humano no necesita. Tiene brillantina y otros componentes, la brillantina se arma con plásticos y también contiene metales. Su ingesta puede traer complicaciones respiratorias, en la piel, a nivel renal, entre otras cosas, incluyendo la muerte, dependiendo de muchas variables, como tu peso, tus antecedentes médicos y la cantidad", cerró.