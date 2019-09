El dólar para la venta al público subió este martes 29 centavos y en una jornada que se caracterizó por el bajo volumen operado, en tanto en el segmento mayorista la divisa avanzó 22 centavos y finalizó a 56,50.



En cuanto a la tasa de política monetaria, el BCRA convalidó una baja de 55 puntos básicos respecto del cierre del último lunes al finalizar a 83,46%.



El total adjudicado fue de $195.227 millones sobre vencimientos por $235.333 millones y a partir de esta operatoria se generó una expansión de liquidez de $40.106 millones.



Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, aseguró que la escasa oferta genuina "derivó en la necesidad de ventas de bancos oficiales" para abastecer la demanda por cobertura.



Además, resaltó el bajo volumen negociado e indicó que "el de hoy es el monto más bajo a excepción del día que coincidió con feriado en los Estados Unidos".



Gabriel Caamaño, economista de la consultora Ledesma, explicó que la rueda operó "con brechas achicando" dada la leve suba del dólar oficial y bajas más marcadas en el MEP y en el contado con liquidación.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 306 millones mientras que en el segmento de futuros MAE se realizaron US$ 1,5 millones.



En el mercado de futuros Rofex, se operaron US$ 275 millones, cifra que representó un retroceso del 7%, respecto de ayer.



Los plazos más cortos concentraron casi el 60% de los negocios. Los meses de septiembre y octubre, terminaron operándose a $58,60 y $64,78; con una tasa del 104,36% y 121,57%.