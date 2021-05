Oliver McBurnie es una de las figuras del Sheffield United y este fin de semana le hizo pasar un dolor de cabeza a su club luego de que lo detuvieran por agredir a un joven en plena calle de Knaresborough en North Yorkshire, Inglaterra.

El futbolista, quien no juega desde abril por una fractura en el pie, se está preparando a contrarreloj para poder representar a Escocia en la Eurocopa. Pero no es la primera vez que es noticia por cuestiones fuera del fútbol ya que el año pasado fue multado con 30 mil libras por conducir bajo la influencia del alcohol.

Según indicaron desde la policía, todo ocurrió alrededor de las 8.30 pm del sábado en High Street, Knaresborough. Por otra parte, señalaron que la "víctima fue un hombre de 21 años quien sufrió heridas en la cara durante el incidente".

Video viral a las piñas

El agredido fue Elliott Wright, quien dialogó con The Sun y contó que todo comenzó cuando vio al futbolista discutiendo acaloradamente con una mujer y le pidió que se calmara. Además, admitió haberse burlado de él por el descenso de su equipo, ya que en lo que va del torneo han cosechado 28 derrotas y su destino está sentenciado.

“Estábamos caminando y lo vi discutiendo con una chica. Estaba con dos de mis compañeros y él se estaba volviendo un poco agresivo y un poco ruidoso. Le dije que se relaje, que no puede ser peor que descender. Parecía estar bien al principio. Él estaba diciendo que guardemos nuestro teléfono. Y luego me golpeó. Me ha golpeado un par de veces y uno de mis compañeros lo arrastró lejos de mí”, relató Wright.

En las últimas horas, el video de la agresión se hizo viral. En las imágenes se puede ver cómo el jugador escocés se acerca rápidamente, el celular cae al suelo y McBurnie intenta pisotearlo para romperlo. Luego arremete contra el chico a los puños.

Mirá el video de McBurnie que se hizo viral