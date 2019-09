La policía de Chubut realizó este martes la notificación formal de desalojo al centenar de docentes que mantiene el bloqueo en el acceso a la playa de tanques de combustibles de Comodoro Rivadavia de la empresa YPF, pero los manifestantes resolvieron continuar hasta mañana a las 24, cuando se cumplan las 48 horas de la medida decidida en asamblea.



El secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (Atech), Santiago Goodman, reiteró: "mantendremos la medida tal como lo anunciamos desde las cero hora de hoy, con rotación de compañeros cada ocho horas hasta que cumplir con el mandato de la asamblea y luego veremos cómo sigue".



"Hace mucho que estamos con esta medida, desde hace diez semanas con paro consecutivo, y es hora de que el gobierno solucione de una vez por todas nuestros planteos", manifestó Murphy al afirmar que el petitorio incluye "el pago en tiempo y forma de los sueldos, la reparación de las escuelas, la normalización de la obra social y la implementación del TEG (Transporte Escolar Gratuito)".



Los directivos de la empresa YPF no se expresaron sobre el conflicto, aunque de manera telefónica voceros de la petrolera estatal recordaron que "desde la central de cargas de Comodoro Rivadavia se abastece a Chubut y Santa Cruz, que por ahora no tienen despachos, por lo que hasta el momento no existen complicaciones pero la situación se agravará si la medida se mantiene en el tiempo, que esperemos no ocurra". La medida de fuerza es por 48 horas. Además del paro y el bloqueo a la playa de tanques de combustible ubicada en las afueras de Comodoro Rivadavia, los docentes realizaron otras acciones gremiales como una caravana que durante esta jornada se dirigió al lugar donde hace una semana fallecieron las docentes Jorgelina Ruiz Díaz y María Cristina Aguilar en un accidente de tránsito sobre la ruta 3, cuando volvían de una protesta.



A estas acciones se sumó una travesía en bicicleta protagonizada por docentes de la localidad cordillerana de El hoyo, que partieron rumbo a Rawson, en el otro extremo de la provincia, al que esperan arribar este viernes tras recorrer 800 kilómetros.