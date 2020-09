Hay expectativa por el debut del recargo del 35% sobre el valor oficial del dólar, sobre el cual ya regía el Impuesto País del 30%. Con el anuncio de ayer del Banco Central, la moneda estadounidense rondará esta mañana los $130 para la venta en el mercado cambiario, acercándose así al valor del paralelo, el "blue", aunque expertos advierten que podría escaparse.

"Ir a comprar dólares al blue, por más que sea simpático,es como ir a comprar repuestos a un desarmadero porque pueden ser producto de algo ilegal como el narcotráfico", sostuvo el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, en declaraciones a Radio 10.

El BCRA tomó medidas para garantizar divisas para la recuperación económica.

"Es comprar dólares a alguien que cometió un delito", insistió Pesce tras anunciar el aumento del dólar oficial. Ocurre que de los pocos que pueden comprar con su sueldo los 200 dólares disponibles por mes, muchos no lo hacen para ahorro sino que suelen utilizarlo para luego venderlos en el paralelo y con esa diferencia afrontar gastos del hogar.

"Con respecto al blue es muy difícil qué va a pasar", aclaró y resaltó que "con las medidas sobre el mercado de contado con liquidación vamos a bajar la demanda y esperamos una baja en ese precio del dólar".

Las decisiones que tomó ayer el Central que incluyen a los gastos con tarjeta de crédito o débito en moneda extranjera, buscaron priorizar "no aplicar una restricción cuantitativa a la compra de dólares", subrayó Pesce a Radio 10.

No obstante, aclaró que "tenemos la percepción de que todo el mundo compra dólares y no es así, no llegan a los seis millones".





"La mayoría de los argentinos no compra dólares", enfatizó Pesce.

A cuánto queda el dólar

El dólar oficial ayer martes cerró a $79, con el impuesto País del 30%, se consiguió a $103. Ahora, el Central le suma el 35% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales, ese ajuste se hace sobre el oficial a $79. Es decir, que a valor de ayer, el dólar para compra oficial quedaría a $130. Luego, como era hasta 2015, el contribuyente puede pedir el reintegro de ese 35%.

En concreto, el último martes, la cotización del dólar para la venta al público cerró en $79,35 en promedio, con una suba de 11 centavos con respecto del lunes. Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 103,15 por unidad. En tanto, ayer el denominado dólar informal o “blue” se negoció con una caída de un peso, a $ 131.

Dólar y tarjetas de crédito

"Aquellos que realizan consumos en dólares con su tarjeta de crédito, esas compras para pagar la tarjeta serán a cuenta de los 200 dólares que pueden comprar todos los meses", explicó Pesce.

Y aclaró que "no hay un limite para la compra con tarjeta de crédito en el exterior, pero todas esas compras después van a restar la posibilidad de comprar los 200 dólares para el ahorro".

Anuncios Banco Central

Sobre las medidas que incluyen nuevas regulaciones para las empresas, Pesce afirmó que "van en el sentido de transparentar los mercados". Y explicó en referencia a el objetivo de sostener los niveles de reservas del Banco Central, que "estamos teniendo compras muy fuertes de dolar ahorro" en los últimos meses.



"Otro los objetivos es normalizar el mercado cambiario que esta sufriendo distorsiones por maniobras especulativas", destacó el titular del Central.