Hace un año el presidente de Bolivia, Evo Morales rechazó el pedido de reciprocidad con Argentina para darle cobertura médica a los inmigrantes.



El último 23 de enero, el joven jujeño Manuel Vilca sufrió un accidente de transito en el citado país vecino y estuvo internado sin recibir atención médica en un hospital de la ciudad de Oruro y en una clínica de Cochabamba, debido a que no podía cubrir los altos costos de la operación que necesitaba.



Gracias a la intervención del gobierno de Jujuy, que abonó los gastos de internación de cinco días en Oruro (121.312 pesos argentinos y 7.000 dólares de la mencionada clínica) las autoridades provinciales afectuaron otro pago de dos mil dólares para poder repatriar a Vilca, ya que no lo dejaban salir de Bolivia hasta que pague todos los gastos generados.



Tras los hechos, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales publicó las boletas en donde se detallan los costos abonados, que incluyen hasta el papel higiénico y en las últimas horas dijo: "Bolivia no nos trata bien, somos los tontos del barrio" .



Por último, aseguro que se reunirá con el canciller Jorge Faurie para evaluar un planteo de reciprocidad de atención sanitaria y descartó que se trate de un planteo xenófobo.