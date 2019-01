La madre del músico jujeño Manuel Vilca, quien tuvo que ser repatriado en un avión sanitario desde Bolivia tras sufrir un accidente, aseguró que el joven "está bien" a la espera de ser intervenido quirúrgicamente por una fractura lumbar.



María Calisaya, la madre del músico, agradeció al gobierno provincial por abonar los gastos médicos porque las autoridades de Bolivia no lo dejaban salir de ese país ante su imposibilidad de pagar los honorarios de los hospitales que lo atendieron en la emergencia.



"El está bien, esperando los resultados para ver si lo operan hoy, todavía no me comunicaron nada", dijo Calisaya en diálogo con radio Continental.



La mujer contó que su hijo primero fue internado en un hospital de Oruro, donde se accidentó el 8 de diciembre, y que allí lo operaron de una fractura en el pie, y el 15 de diciembre lo trasladaron a una clínica en la ciudad de Cochabamba, donde le pedían 10 mil dólares para que le realizaran una operación de columna.



"Como era imposible juntar ese dinero, no me quedo otra que salir en los medios, no tenia ni el dinero para el traslado", explicó la mujer.



Calisaya aprovechó la entrevista para agradecer al gobierno de Jujuy "que me dio una mano, yo no tenia los medios" y contó lo que sufrió mientras su hijo estuvo internado en Bolivia, ya que además explicó que nunca le hicieron una tomografía.



"Todo lo que dijo el gobernador fue así, mi hijo tenía amistades pero era imposible juntar esa cantidad, ni siquiera me querían dar a historia clínica, lo que único que puedo decir es que tuvo que pagar el Gobierno esa plata para poder salir de Bolivia", añadió.



Por su internación de cinco días en Oruro le cobraron 121.312 pesos argentinos y 7.000 dólares en la otra clínica pero además el gobierno de Jujuy abonó otros dos mil dólares para que lo dejaran salir de Bolivia.

El encuentro del músico con el Gobernador. (El Tribuno de Jujuy).

Calisaya dijo que ahora su hijo debe ser operado por una fractura por aplastamiento de la primera lumbar y la décima segunda dorsal y que "necesita un implante de titanio".



Vilca, de 35 años y oriundo de la localidad jujeña de La Mendieta, sufrió graves heridas al salir despedido de un automóvil cuando se encontraba de gira junto a su banda "Diez Puntos" en la ciudad e Oruro.



Ayer, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, repudió al gobierno de Bolivia y a su presidente, Evo Morales, por el trato "injusto y deshumanizado" que reciben los argentinos en ese país cuando necesitan asistencia médica.



"Su actitud y la de su Gobierno para con los ciudadanos argentinos es repudiable. Son usted y su Gobierno muy contradictorios. Me da mucha indignación la injusticia, Señor Presidente. Y a usted le tendría que dar mucha vergüenza", concluyó en una carta abierta dirigida a Evo Morales.