Resultado de licitación de operaciones de venta de moneda extranjera en contado: pic.twitter.com/Fr3Wgo7S63 — BCRA (@BancoCentral_AR) 30 de agosto de 2018

El dólar alcanzó su máximo histórico al cerrar en $39,87 y no superó esta cifra debido a que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) pudo "frenar" el aumento.Esta situación se dio producto de una nueva licitación donde ofreció US$ 500 millones, al tiempo que adjudicó US$ 330.