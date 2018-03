El dólar retrocedió un centavo, hasta los $20,68, después de que el Banco Central Interviniera con mayor firmeza en el mercado de cambios.

Los analistas estiman que las ventas del Central podrían haber alcanzado este jueves entre los US$ 80 y 100 millones, distanciándose así de las intervenciones anteriores en donde ingresó US$ 30 millones el lunes y US$ 20 millones ayer.

La cifra oficial del monto con el que intervino el Central se conocerá a las 18 hs cuando la entidad monetaria comunique como lo hace habitualmente, el resumen de Variables Financieras.

Analistas del mercado criticaron el miércoles las intervenciones que calificaron de suaves por parte del Banco Central y reclamaron una posición más fuerte de la entidad.

Con las ventas de este jueves el Central logró torcer la suba del dólar que en el mercado minorista había trepado durante el día hasta los $20,80 y el mayorista había alcanzado los $20,42 para llevarlos a niveles inferiores al cierre de ayer.

Así para el público en general, el dólar cerró en $20,13 para la compra y $ 20,68 para la venta según el precio promedio que publica el Banco Central.

El precio más alto en el que cerró fue el del Banco Galicia donde terminó en $ 20,75 para la venta, mientras que en el otro extremo el más bajo fue el precio final del Banco Macro a $20,60 seguido por los bancos Nación y Santander a $20,65.

En el mercado informal la divisa de los Estados Unidos subió tres centavos y el dólar blue quedó en $ 20,28 para la compra y $ 20,68 para la venta.

En el segmento mayorista el dólar cedió cinco centavos respecto del cierre de ayer y terminó en $ 20,26 para la compra y $ 20,36 para la venta.

"Fue intensa la actividad del Banco Central en la rueda con la finalidad de recortar las subas del tipo de cambio”, señaló Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio quien puntualizó que “la acción oficial hizo retroceder los precios del dólar desde máximos en $ 20,45 hasta mínimos en $ 20,35 por unidad”.

El volumen operado en el segmento de contado alcanzó los US$ 821,9 millones y en el de futuros del MAE se hicieron sólo US$ 3,1 millones.