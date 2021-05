Mariel Oleiro, la pareja de Luciano Napolitano, el hijo del difunto rockero Norberto “Pappo” Napolitano, se convirtió en noticia esta mañana de jueves a partir de los terribles testimonios que brindó a la prensa sobre el episodio de violencia que habría padecido esta semana en manos del heredero del guitarrista y cantante.

Luciano Napolitano, el hijo de "Pappo", fue detenido por la Policía tras haber sido denunciado por ejercer violencia de género.

En diálogo con distintos medios televisivos, afirmó que era "la tercera vez” sufría agresiones de parte del también músico, y aseguró públicamente que el acusado la intentó "atropellar y rociar con alcohol", tras lo cual la mantuvo encerrada durante un día.

"Vine a sacar mis cosas, lo que pueda. Me voy de mi mamá... no es la primera vez que me pasa esto, aunque nunca con tanta violencia. Es decir, viví situaciones violentas pero jamás algo como esto. Estuve encerrada un día, tenía muy poca batería en mi celular y con eso, pedí ayuda", relató a la presunta víctima de violencia de género, de 33 años.

La concubina del hijo de Pappo contó que la situación inició cuando ella le pidió las llaves para ir a comprar comida para los animales, a lo que él habría respondido con insultos, y añadió que también se le tiró encima para golpearla.



“Me ahorcó y en el sillón se me tiró encima y me puso las rodillas en el pecho. Las nenas pedían que me suelte”, detalló en referencia a las hijas del acusado. Y continuó: "Me rociaba con alcohol delante de las nenas. Sus hijas tienen 13 y 7 años... le pedían que por favor parara. Me encerró pese a que le pedía por favor que no me dejara acá, me roció con alcohol... si había un cigarrillo cerca no sé...", expresó la víctima.



Oleiro indicó que más tarde, Luciano Napolitano le advirtió que se alejara de la camioneta, ordenó a sus hijas a que se subieran al vehículo y "puso primera" para intentar atropellarla.

Asimismo, la pareja del heredero de Pappo aseguró que una vez anterior, el músico la amenazó de muerte apuntándole la cabeza con un revolver, que no llegó a gatillarle. “Acá en el barrio hay mucho miedo con él porque una vez salió a los tiros”, contó.

Según dijo la víctima, Napolitano cambió de actitud luego del fallecimiento de su abuela meses atrás: “No tuve más cercanía con él, se refugió en una casita que tenía. Se encerró y empezó a tomar alcohol y drogas”, indicó, al tiempo que agregó que cuando arrancó la relación con él “tomaba pastillas tranquilizantes y estaba perfecto”.

El revólver calibre 38 que secuestraron en la casa del hijo de Pappo.

En la declaración que hizo ante el fiscal, Napolitano se desligó del ataque y negó haber intentado atropellar a su pareja, señalando que fue ella quien "se tiró delante de la camioneta". Asimismo, negó también haberla encerrado, afirmando que ella tenía bajo su poseción una llave para salir "salir cuando quisiera".

Mariel Oleiro expresó que toda la situación le generaba "una impotencia tremenda", y remarcó que sobretodo porque "las nenas" de Luciano Napolitano, cuando se fue, se disculparon con ella porque no habían podido ayudarla.

“Lo único que quiero es paz. Temí por mi integridad. Espero que él quede en manos de la Justicia, que sabe qué hacer”.

Por último, reconoció que Napolitano tuvo “problemas de violencia” con una expareja pero no quiso dar detalles sobre lo ocurrido.