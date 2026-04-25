Detalles exclusivos de la denuncia de Pamela Pombo contra su ex por violencia de género: "No tenía a dónde ir"

La modelo Pamela Pombo denunció penalmente a su exmarido, el exjugador de Los Pumas Patricio Albacete, por violencia de género y tentativa de homicidio. La fisicoculturista compartió los videos de las brutales agresiones y causó conmoción.

"La mayoría de los episodios eran discusiones por infidelidades de él. Yo pedía explicaciones y él me decía que estaba fabulando, que estaba loca, que inventaba", sostuvo Pombo al relatar parte de lo vivido. El caso fue debatido en El Run Run del Espectáculo, por Crónica, donde se analizaron los detalles de la denuncia.

Las grabaciones, captadas por las cámaras de seguridad del departamento que compartían, corresponden a agosto 2025 y fueron mostradas en el programa, donde contó el calvario que comenzó a atravesar antes de separarse en enero.

La fisicoculturista contó que el episodio registrado en el video ocurrió después de encontrar una prenda íntima de mujer en el auto y cuestionarlo por eso. "Su respuesta fue que llevaba tres años ahí, pero la prenda estaba nueva. Me subestimó. No me gusta hablar, me meto para adentro y le decía ‘me quiero ir', pero él no me dejaba", detalló.

Pamela Pombo denunció a Patricio Albacete, histórico exPuma, por violencia de género (Archivo).

El abogado Pablo Gómez de Olivera aportó detalles sobre el expediente y aclaró que no se trata de una única presentación judicial. "Hay algo que tenemos que saber, hay un expediente que habla de medidas precautorias que pide Albacete hacia Pombo", contó.

Además, remarcó que existen resoluciones cruzadas dentro de la causa. "Tenemos la resolución donde le piden excluir del domicilio a Albacete, pero también, en la misma resolución, pide que Pamela vuelva a la casa", agregó.

En tanto, Piaggio se refirió a la situación personal que atraviesa la modelo y a las dificultades para alejarse. "Ella estaba en convivencia con Patricio Albacete, le costaba salir de ese departamento, ella no tenía a dónde ir. Los amigos se están portando de diez, pero no tiene una cama donde dormir que no sea ese departamento", señaló.

La abogada de Pamela, Ivana Lorena Crea, confirmó que la Justicia dictó una medida cautelar que excluye a Albacete del hogar por 90 días, además de una orden de alejamiento y la obligación de fijar un nuevo domicilio.