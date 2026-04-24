Pamela Pombo denunció a su exmarido Patricio Albacete por violencia de género: el video de la brutal golpiza

Pamela Pombo denunció a Patricio Albacete, su exmarido y exrugbier de Los Pumas, por violencia de género. Fue en "Sálvese quien pueda" que la exvedette mostró como prueba la denuncia realizada en la justicia y compartió uno de los impactantes videos que grabó la cámara de seguridad instalada en el departamento en que ambos residían.

En el ciclo de América TV, Yanina Latorre puso en contexto: "En enero, Karina Iavicoli, en Infama, tuvo una primicia sobre la separación de Pamela y Albacete. Se casaron en junio del 2023, fue un romance divino, megafiesta, pero todo terminó en mega también. Fue una historia fugaz, siete meses de relación que derivó en una separación muy delicada".

Y ahondó en la nueva información: "Pamela no hablaba con los medios, pero entre ayer y hoy, harta de la situación y viviendo bajo el mismo techo por no llegar a un acuerdo de separación, hizo una denuncia por violencia familiar, con una carátula casi de femicidio".

El video que el programa puso en pantalla, por pedido de la denunciante, expuso el nivel de violencia doméstica que Pamela Pombo dice haber soportado. En el registro de la cámara de seguridad se escuchan gritos, golpes, forcejeos y ruegos para que la deje en paz.

El video de la brutal golpiza de su ex Patricio Albacete a Pamela Pombo. (Foto: captura de pantalla de América TV).

El testimonio de Pombo -quien irrumpió en los medios en 2011 como una de "Las hermanas Pombo", el falso número que montó junto a Johanna Villafañe- fue contundente: "La mayoría de los episodios eran discusiones por infidelidades de él. Yo pedía explicaciones y él me decía que estaba fabulando, que estaba loca, que inventaba". "Ese día encontré una tanga en el auto, y él en vez de contestarme me golpeó. Su respuesta fue que llevaba tres años ahí, pero la prenda estaba nueva. No sé, me subestimó. No me gusta hablar, me meto para adentro y le decía 'me quiero ir', pero él no me dejaba", puntualizó la mujer de 43 años.

La exvedette relató que la violencia comenzó poco después del casamiento, en agosto de 2024, y se fue intensificando a medida que transcurría el tiempo. "Al principio intenté sostener la relación, con miedo, frustración y ganas de creer que podía cambiar. Hicimos terapia de pareja, puse todo de mí, pero llegué a un límite. Me daba miedo", se sinceró. Consultada sobre si el video era el único material fílmico de violencia, lanzó una respuesta estremecedora: "Ese es el más tranquilo que tengo".

Ivana Lorena Crea, abogada de Pamela, confirmó en "SQP" que la justicia dictó una cautelar que excluye a Patricio Albacete del hogar por 90 días, con orden de alejamiento y la obligación de fijar un nuevo domicilio. La letrada subrayó la gravedad de los hechos: "Los hechos de violencia vividos por Pamela comprometen su integridad física, psicológica y emocional. Pamela intentó salvar su matrimonio hasta que realmente vio su integridad física comprometida. Pudo pedir asistencia psicológica y legal. La denuncia fue por violencia y tentativa de homicidio".

Pamela reconoció que su estado actual es de angustia y miedo, con ataques de pánico y depresión, y que solo pudo llevar adelante la denuncia gracias al apoyo de amigas, su abogado y su mejor amigo. "Hace siete meses que vivo en alerta, no duermo, no como bien", expresó, y explicó que intentó proteger a Albacete, pero que la situación la superó:"Siempre cuento que cuando decidimos separarnos, él me pidió que no diga nada hasta que me vaya de casa, pero después me enteré por mis alumnas que ya lo había contado en el gimnasio. Evidentemente, él quería que yo no contara para él dar su versión".