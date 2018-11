El lunes una pasajera de la línea 60 denunció en Twitter la desagradable situación que tuvo que vivir a bordo de un colectivo cuando un hombre se masturbó al lado de ella.

Antonela Pozi relató en la red social lo ocurrido y compartió el video: "Al macho escracho: Me subí al 60 (Paraná y Fleming) en Plaza Las Heras a las 12:30. Estaba en el asiento de la ventana derecha y en el de la izquierda había un chabón que cada tanto se me quedaba mirando. Cuando pasamos Puente Saavedra me doy cuenta que se estaba masturbando".

La joven también destacó la actitud de Adrián Acosta, el chofer de la unidad, quien la asistió desde el primer minuto. "No solo paró el colectivo sino que me acompañó a hacer la denuncia y las pasajeras del colectivo se quedaron conmigo, me ofrecieron ayuda para difundirlo y me convidaron gaseosa y caramelos pues las mujeres son lo mejor que le pasó al mundo", detalló.

En diálogo con Crónica.com.ar, Acosta contó cómo vivió lo ocurrido: "Cuando voy llegando a Ayacucho y Córdoba se sube la chica y se sentó al fondo. En Las Heras se subió el hombre. En Puente Saavedra se acerca la chica con el celular y me explica lo sucedido. Muy nerviosa, temblaba y con la cara a punto de largarse a llorar. Yo le digo que se quede al lado mío que no le va a pasar nada".

Adrián tiene 35 años y no dudó en ayudar a Antonela.

"Yo no podía creer lo que hizo el tipo. Por cinco cuadras fui callado porque no me caía la ficha de lo que esta persona hizo. Él seguía sentado en el fondo como si nada, no se movió nunca. No pude reaccionar rápido ni bajarlo del colectivo porque no sabía si tenía un arma o un cuchillo y podía provocar un desastre. Entonces le pregunté a Antonela qué quería hacer y ella me dijo que frene un patrullero para avisarle a la policía", agregó.

Adrián destacó la actitud que tuvieron los pasajeros con la víctima y aseveró: "La solidaridad no la perdimos nunca. Los pasajeros la trataron como si fuera familia. Fue tan lindo verlo, porque es como que no estamos solos, nos defendemos entre nosotros aunque sea".

La policía le dijo a Antonela que tenía que ir caminando sola a la comisaría y Acosta se negó. "Les dije que ella pasó por una situación de mierda, es una criatura, está nerviosa, no le podés decir que tiene que ir caminando a la comisaría, tienen que llamar a una ambulancia para que la asistan", sentenció.

Sin embargo, esta situación le trajo problemas laborales a Adrián ya que una inspectora de la línea lo increpó. "Le conté que la chica estaba mal y me dice: ‘Y bueno, ¿qué pensás hacer? Vos tenés que seguir trabajando’. Y yo le dije que no la iba a dejar sola. No la puedo dejar sola, está nerviosa, le pasó en mi unidad y yo estoy a cargo. La inspectora me dijo: ‘Hacé lo que quieras’. Siendo mujer y cara visible de la empresa no ayudó a la chica como corresponde", denunció Acosta.

Finalmente Adrián acompañó a Antonela a la comisaría y realizaron la denuncia. "Al hombre le dieron la libertad porque según me dijo la policía lo que él hizo fue exhibicionismo, no abuso. Y lamentablemente no tiene condena", detalló.

El chofer de 35 años también se mostró indignado por la poca asistencia que reciben las mujeres en este tipo de situaciones. "Es algo que le pasa siempre a las mujeres, cómo no hay una escuadrón que actúe automáticamente y asista a una mujer en este tipo de situación. Me da bronca, no puede ser lo que viven", aseguró.

El video del hecho